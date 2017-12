/ Luego de la pelea que sostuvieron dentro de un alimentador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, un conductor y un usuario en la noche del pasado martes, se inició por parte de Transcaribe las investigaciones necesarias para conocer lo sucedido.En el material audiovisual se ve cuando un usuario identificado como David Pérez se fue a los golpes con el conductor de la ruta A-102. El conductor se lanza sobre el usuario y empieza a agredirlo mientras la presunta víctima intenta escapar y defenderse.El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll manifestó que la empresa rechaza rotundamente el hecho de intolerancia registrado donde un empleado de la firma operadora."Abusaba del timbre"Según el conductor, la riña ocurrió porque el usuario estaba haciendo "mal uso del timbre de parada", pues lo presionaba sostenidamente durante el trayecto del bus.El conductor al ver esto, detuvo el vehículo y abrió las puertas para que el afectado se bajara, pero David Pérez no se bajó."Varias personas también le dijeron que dejara de hacer eso porque el escándalo es ensordecedor, pero el usuario hizo caso omiso al llamado", manifestó el conductor en su versión expresada a Ripoll.A pesar de la versión entregada por el conductor, David Pérez dijo que él en ningún momento abusó del timbre de parada de Transcaribe, sino que solo lo timbró en varias ocasiones una parada antes de bajarse en San José de Los Campanos. "Un señor me dijo que lo iba a dañar, que eso lo pagaba él", expresó el agredido.Pérez afirmó que le dijo a quien le reclamó que "no he sido grosero, ni estoy robando, ni busco problema". Y que cuando el vehículo se detuvo esperó que las puertas abrieran, pero no fue así, sino que cuando miró hacia donde se encontraba el conductor, se percató que este iba directo hacia él y empezó a insultarlo verbalmente, a lo que David también le respondió.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi