/ La ‘Operación Pudor’ permitió días atrás la aprehensión en Barranquilla y su área metropolitana de 19 individuos sindicados de acceso carnal violento y acto sexual abusivo con menores de 14 años. Varios de los detenidos abusaron, presuntamente, de sus hijos e hijastras.EL HERALDO tuvo acceso a registros de la investigación policial que llevó a la detención de estos sujetos, de los cuales 17 hoy están tras las rejas y solo dos fueron dejados en libertad, porque las víctimas se retractaron.Se trató de Jefrey Steven Montesino, de 22 años, y Ferney Fernando Pérez, de 36, manifestó la fuente.De acuerdo con el documento, la Policía Judicial Sijín y la Fiscalía General de la Nación, mediante denuncias instauradas por víctimas y familiares de las víctimas, echaron a rodar las investigaciones de los casos.Con las pesquisas, según las autoridades, se obtuvo información de circunstancias de tiempo, modo y lugar donde ocurrieron los hechos. Y de igual forma por valoraciones médico-legales, también se identificaron a los sospechosos, los cuales cayeron entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre.En el caso de Lubin Jesús Herrera Otero, detenido el 15 de diciembre a las 3:46 p.m. en el barrio Centro por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, las autoridades informaron que presentaba cinco investigaciones judiciales más por el mismo delito sexual, en hechos ocurridos en el presente año en el municipio de Galapa.A Wistong De Jesús Sarmiento Oñoro, capturado en el barrio Vista Hermosa, de Soledad, el 29 de noviembre, se le señala de acto sexual agravado con menor de 14 años, pues habría cometido presuntamente el abuso a un estudiante del plantel educativo para el que trabajaba.Aurelio C. A. (omitimos los apellidos para no revictimizar a los menores abusados) fue detenido el 2 de diciembre en la avenida Circunvalar por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir. Según la Fiscalía, esta persona, de 49 años, presuntamente accedió sexualmente en varias ocasiones a su hija de 13 años, la cual quedó embarazada.Justo C. M., capturado en la carrera 12E con calle 72 el 14 de diciembre, era solicitado por la Fiscalía por el delito de acto sexual violento, por hechos ocurridos el 11 de junio de 2016 cuando presuntamente accedió sexualmente a su hija, que para la fecha de los hechos tenía 6 años.Richard Eduard E. M. fue detenido en la calle 6 con carrera 13 del barrio La Chinita. Es señalado del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Se encuentra vinculado con los hechos ocurridos el 5 de enero de 2009, cuando habría, presuntamente, accedido sexualmente a una hijastra, menor de edad, quien para la fecha de los hechos tenía 8 años. Hoy la menor tiene 12 años.Richard Ernesto Santos Vega, capturado en el barrio Las Malvinas el pasado 15 de diciembre y con 37 años, presentaba orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.El 6 de diciembre fue capturado en el barrio Villa Olímpica de Galapa Nelson Gutiérrez Ramírez. A esta persona, de 58 años, le aparece una orden de captura por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Se encuentra vinculado a la presunta violación de un niño, el cual tenía a su cuidado.Luis Alberto Arzuza Vargas, de 22 años y detenido el 5 de diciembre en el barrio La Arboleda de Soledad, era solicitado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Los hechos por los que se vincula ocurrieron el 9 de agosto de 2015, cuando presuntamente, habría abusado de una niña de 13 años, quien es su prima.El 28 de noviembre fue capturado en el barrio Las Marías de Soledad Harold Antonio M. Z., de 35 años. Se encuentra indiciado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. La Fiscalía lo vincula con los hechos en los que habría realizado el acto sexual con su hija de 6 años.El 2 de diciembre fue capturado Josué Elías Castro Cervantes, en el barrio Simón Bolívar. Le figuraba una orden de detención por el delito de acto sexual con menor de 14 años, por hechos ocurridos el pasado 14 de octubre, cuando habría realizado el acto sexual con una menor de 10 años.Martín de Jesús J. M. fue capturado en la calle 27 con carrera 30 el pasado 11 de diciembre, en vía pública. A este sujeto, de 43 años, le figura una orden de captura por el delito de acto sexual con menor de 14 años, en este caso una hijastra.A Juan Alberto Vargas Arroyo, capturado en la calle 44 con carrera 5B el 29 de noviembre, le aparece una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo o acto sexual con menor de 14 años. Según las autoridades, el victimario, conductor de oficio, amedrantaba a los menores que transportaba para que no informaran de los actos abusivos a sus padres.A Emiliano Manuel C. A., de 39 años y detenido el 15 de diciembre en la Vía 40 con calle 67, le figuraba una orden de captura por el delito de acto sexual violento contra un menor de 8 años, quien accedió en varias ocasiones en Soledad 2000, según las autoridades.A Eliécer Jiménez Benavides, capturado el primero de diciembre en la calle 69F con carrera 41 del barrio Las Delicias, lo vinculan al hecho en el que habría abusado de una niña de 2 años, aprovechando su posición como padrastro de la menor. Tenía orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.Yovanys Rafael Yepes Alemán, de 44 años y capturado el primero de diciembre de este año, le figuraba una orden de captura por el delito de acceso con menor de 14 años, agravado. El hombre supuestamente transportaba a la víctima del colegio a su casa y viceversa.Emiro Adriano S. S., de 50 años y capturado en el barrio Alfonso López, presentaba orden de captura por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, por hechos registrados el 9 de julio de 2008, cuando el indiciado, presuntamente, accedió sexualmente a su hija de 15 años en varias ocasiones.Y a Miguel N. T., capturado el 17 de diciembre en la calle 48A con carrera 2D, le figura una orden de captura por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Se encuentra vinculado en los hechos en los que, presuntamente, habría abusado de su hijastra de 8 años.