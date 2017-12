/ Justamente el 30 de noviembre pasado se cumplieron tres años de la presentación de Barranquilla durante la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz. Fue un espectáculo de 9 minutos en el que participaron unas 250 personas y en el que Barranquilla mostró su esplendoroso folclor y especialmente sus Carnavales. Las canciones de "Se va el caimán" y "En Barranquilla me quedo" pusieron a bailar los espectadores que llenaban el estadio mexicano. Juanes remató el show con "Nada valgo sin tu Amor", "La Luz" y "A Dios le pido".Cuentan los que vivieron ese momento que aquello tuvo todo el impacto de una gran promesa de los organizadores de Barranquilla 2018. Los suyos serían mejores. Y el 2018 llega el lunes. Tanto hablar de él durante todos estos años y ya está aquí. El mayor desafío de su actual alcalde Alejandro Char y el evento más importante que vivirá la ciudad. Todo un sueño para miles de deportistas colombianos. La cuenta atrás comienza ahora de verdad. Poco menos de siete meses para que el 19 de julio, Barranquilla se llene de deportistas, de turistas y en el Metropolitano se viva el arranque de unos Juegos que en nada se parecerán a los que esta ciudad organizó hace ya 70 años.Gonzalo Baute, Secretario Distrital de Deportes, pasa un ligero repaso a lo que se ha hecho y a lo que falta por hacer.Metas cumplidasNo tenemos nervios, pero sí muchas expectativas y estas traen cierta ansiedad. El alcalde Alex Char se tomó este magnífico evento como un proyecto de gran importancia estratégica para la ciudad. Desde ese momento se comenzó una planificación para una manifestación que es la más importante que se hará en Barranquilla. Estos Juegos, en el que seremos anfitrión de 37 países, tienen un alcance internacional superior a cualquier otro que haya organizado nuestra ciudad. Se está culminando la fase que corresponde a la de diseño y presupuesto. En cuanto a las licitaciones públicas de los escenarios deportivos de la ciudad, podemos decir que hoy por hoy tenemos en ejecución y adjudicación 12 de 13 y el que falta, el de BMX, a la víspera de ser adjudicado. Es decir tenemos prácticamente el 100 por ciento de los escenarios. Terminamos el 2017 con las metas cumplidas.La logísticaTenemos todas las ilusiones por hacer los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia, que es la gran meta del alcalde Alex Char. Y no solo trabajamos por tener una gran infraestructura deportiva sino también para estar dotados de la mejor logística, que es fundamental. Hoy vemos los avances de los escenarios, pero no nos podemos olvidar de la logística que es al fin y al cabo el resultado de lo que hagamos durante esos 15 días de Juegos. Creemos que vamos por muy buen camino.Las expectativasNuestra idea es seguir trabajando con planificación para que los tiempos puedan ser los óptimos. El deseo es tener los escenarios terminados dos meses antes de la inauguración para poder tomar detalles y hacer pruebas. Como organizadores no podemos descuidar nada, desde la misma colocación de las banderas para la ceremonia de premiación hasta el tema del transporte, del hielo que en una ciudad como esta hará falta tener en todas partes, el alojamiento, tenemos una Villa afortunadamente que es un privilegio, la seguridad, la alimentación, la tecnología, el centro de prensa. Todo eso requiere de la mayor atención de los organizadores porque un fallo por muy tonto que parezca puede manchar todo el trabajo. Estamos siendo muy cuidadosos con eso y nos estamos fortaleciendo. Estamos en manos de Alex Char, que es un ejecutivo de tiempo completo; también Daniel Noguera, en la dirección de los Juegos, tiene mucho que ver con la parte logística. Todas las secretarías están trabajando en un mismo sentido.La transformaciónEl primero de enero del 2018 se cumplen diez años de la era Alex Char. El cambio que está viviendo esta ciudad, la transformación que está experimentando, la recuperación del espacio público para parques, la disminución de los homicidios -0 en 6 días en este época del año- eso es único. Y eso hace parte en gran parte también de una concienciación del pueblo de Barranquilla. La gente está reconociendo la gestión del alcalde, y no sólo por las encuestas que han sido favorables a su gestión en los últimos años. Antes, nosotros mismos nos reíamos de Barranquilla, hoy nos sentimos orgullosos. Aquí están pasando cosas. Hay un gobierno serio, con un jefe que pone el ejemplo, y que nos invade con ese sacrificio de trabajo, con coherencia, y con transparencia, con errores, por supuesto, qué faltan cosas, sí, pero vamos por el camino correcto, gracias a que la comunidad también está colaborando.La colaboraciónNo echo de menos nada, todo lo contrario, quisiera resaltar algo. El ciudadano está en sintonía con todo lo que se está haciendo. Por ejemplo destaco el pago de los impuestos, donde el recaudo ha aumentado, y es porque la gente sabe que una ciudad se financia con esto, eso habla de que el ciudadano ha recuperado la confianza y cree en la administración pública. Hoy es un honor pertenecer a esta administración de Alex Char. Aquí viene la gente a mirar modelos de salud, a mirar los resultados en materia de recaudo tributario, la educación está hablando sola, doce colegios en los primeros 100 de Colombia. La prestación del servicio de salud es modelo a nivel nacional y va a ser mejor con el nuevo escenario que plantea el alcalde.El voluntariadoLos voluntarios son trascendentales en la organización de los Juegos porque son el apoyo de todo. Y Dorita Heins, que es la coordinadora de este tema, ha hecho una tarea muy bonita, porque se ha ido a instituciones educativas, al Sena, a las universidades, a centros comerciales en una promoción de la ciudad y al mismo tiempo de empoderamiento de los Juegos a nivel de voluntarios. Se calcula que necesitamos más de 5.000. Y ellos serán los voceros de la organización en el día a día. Los que van a estar con el espectador, los que van a dar una información. El voluntario es el alma del evento, del cual se hablará en el futuro porque con el voluntario es con el que se tiene el contacto directo de los asistentes. Los voluntarios serán una gran parte del orgullo de lo que serán los Juegos.Un hombre con la bandera del optimismoGonzalo Baute, 50 años, Gonchi para sus más allegados, es ingeniero civil y antes de ser nombrado secretario Distrital de Deportes pasó por la Secretaría de Gestión Social. Sustituyó a Joao Herrera Olaya en el cargo el pasado abril. Es un hombre que habla con pasión y que lleva la bandera del optimismo en su ADN. Durante la entrevista ha querido dejar bien claro cada vez que se refería a Alex Char que lo hacía como reconocimiento, pero nunca "porque esté sobando la chaqueta, como decimos aquí". Dice estar lleno de ese espíritu combativo y de orgullo que tiene el alcalde cada vez que habla de su ciudad. Baute transmite el mensaje perfectamente. Esta ciudad necesita del trabajo de hombres y mujer es que entusiasmen, trabajen y cumplan sus compromisos. Y esa labor se nota en una ciudad que vive en evolución, en todos sus aspectos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi