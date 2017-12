/ Una compra de $1 millón puede generarle $100.000 menos de intereses si saca este producto en la entidad con la menor tasa del mercado. En Economía de Bolsillo le mostramos cómo lograrlo.Además de las millas algunas tarjetas ofrecen membresías, convenios, y facilidades internacionales. Pixabay. Dentro de unas semanas a muchos colombianos le llegará la factura de la tarjeta de crédito en la cual aparecerán todas las compras realizadas en las fiestas de fin de año, y por supuesto en este recibo también se indicarán los respectivos intereses. Los cuales dependerán del número de cuotas en las que repartió los pagos (entre más cuotas más intereses), pero sobre todo en la tasa que tenga la tarjeta. (Lea ¿Asediado por las deudas? Aquí varias soluciones)Puede que una tasa de 31% efectivo anual no parezca mucho frente a una tasa de 29%, pero la tarjeta con menos intereses podría implicarle que difiera su pago a una cuota menos. Así podrá por ejemplo pagará una compra de $1 millón a cinco meses abonando $213.000 mensuales , y no a seis destinando $180.000. De esta manera se ahorrará más de $15.000 en intereses con tan solo cambiar de tarjeta . (Lea Ahorre $1 millón tomando café barato, y otras formas de lograrlo)En efecto elegir el producto con los menores intereses es clave para evitar sobrecargarse con los pagos de las compras. Por lo que es bueno que se tome su tiempo para estudiar varias alternativas, pues cada tarjeta de crédito tiene sus atributos: algunas dan millas, otras son más adecuadas para usarlas fuera del país, otros compensan sus intereses con su baja cuota de manejo. (Lea ¿Busca ingresos adicionales? Aquí más de 10 formas para conseguirlos)Una buena forma de consultar de forma eficiente los diferentes productos es por medio de comparabien.com , un portal en el que aparece la información de todas las tarjetas de crédito de las diferentes entidades financieras de Colombia . Y también se pueden consultar otros productos crediticios.De acuerdo con esta página la tarjeta que tiene la menor tasa es la MC Clásica de la Cooperativa Financiera Confiar. Este producto solo cobra el 20,99% efectivo anual, mientras que la mayoría de tarjetas de las otras entidades manejan una tasa por encima del 30%.La significativa diferencia entre los intereses que hay entre la MC Clásica y las demás tarjetas podría ahorrarle bastante. Por ejemplo, con una compra de $1 millón que se difiera a 24 meses (el máximo de cuotas recomendadas) pagaría $300.000 de intereses con una tarjeta de 30% efectivo anual. Pero con la MC Clásica pagaría solo $200.000 de intereses.También hay que tener en cuenta que la cuota de manejo de la MC Clásica es de $14.000 mensuales, la cual está cerca del promedio de las demás tarjetas.¿Sólo debo mirar los intereses para elegir tarjeta?Sin embargo, los pocos intereses no sería la única forma de elegir una tarjeta de crédito. Algunas personas pueden ver una oportunidad en los servicios que vienen con algunos de estos productos, el más tentador son las millas.Con una tarjeta que sume millas con cada compra poco a poco se va pagando un tiquete de avión , lo que podría ser muy útil para las vacaciones de fin de año. Además, si se realizan todas las compras del mes a una cuota, y luego se paga con la tarjeta débito, estaría básicamente ganando millas a un costo mínimo (el de la cuota de manejo).Además de las millas, algunas tarjetas ofrecen membresías, convenios, y facilidades internacionales en las que muchos estarían interesados aún si tienen que pagar más intereses. Pero todo esto no sirve de nada si no se sabe manejar adecuadamente este producto, sobre todo a la hora de calcular las cuotas ideales de las compras.¿En cuántas cuotas diferir mi compra con tarjeta de crédito?Si no sabe cómo calcular las cuotas en las que debe diferir una compra aquí le mostramos cómo calcularlas: Debe tener claro cuál es la tasa efectiva mensual de su tarjeta de crédito. Si solo conoce la tasa anual, es solo cuestión de acceder al conversor de la página de la Superfinanciera . El siguiente paso es entrar al simulador de Asobancaria , colocar los datos, y ver qué número de cuotas se acomoda a su presupuesto. Por último, debe sumarle la cuota de manejo.De esta manera si necesita hacer una compra con la tarjeta MC Confiar de $2´000.000, puede diferirla a 12 cuotas . Así, con un aporte de $184.000 cada mes abonará a capital y a los intereses. Y aunque deba sumarle los $13.800 de cuota de manejo, de todas formas, se ajusta a su presupuesto de $200.000 mensuales para pago de deudas (suponiendo que gana $2´000.000).Cuidado : En la factura de cada mes saldrá la opción de hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito, lo cual es de alrededor del 5% de la deuda. Aunque parezca una ventaja se trata de una trampa, pues al pagar solo lo mínimo deberá estar más tiempo con el crédito y al final pagará más, incluso un 100% adicional. De manera que la clave es siempre pagar más que el mínimoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi