/ Samuel Romero aseguró que su hijo confesó haber asesinado a la pequeña Karen Sofía, de 9 años.Mauricio Alvarado Samuel Romero fue quien encontró el cuerpo de su hija de 9 años, Karen Sofía, luego de que fuera asesinada, al parecer, por su hermano de 15 años, Alexander el pasado 23 de diciembre.En diálogo con Caracol Radio, el padre relató los angustiosos momentos que vivió cuando descubrió que había sido su hijo quien había cometido el crimen. Aunque en la audiencia no aceptó cargos, Samuel Romero reveló que Alexander sí reconoció ante varios vecinos haber asesinado a Karen Sofía."A las 3 de la mañana se levanta su hermana, la que dormía con ella, asustada preguntando por ella y ahí agarramos a buscarla. Él ya no estaba, se había ido. A las 6:30 en promedio fue cuando encontré la huella donde había sido arrastrada y seguí las huellas y encontré a mi hija muerta, desnuda, toda aporreada", detalló.El hombre explicó que hablando con su esposa llegó a la conclusión de que había sido su hijo el que había cometido el crimen: "En el transcurso del camino le dije a mi esposa "amor no sería que ese berraco muchacho fue el que hizo esto y comenzamos a sacar conclusiones".Aseguró que pidió ayuda a la comunidad para que buscaran a Alexander y lo detuvieran y que el mismo joven confesó a algunas personas haber asesinado a su hermana. Sobre la relación entre ellos el padre dijo que a veces era difícil " por ratos peleaban y por ratos jugaban, él con las dos niñas más pequeñas era más brusco , como que no tenía mucho cariño hacia ellas".Samuel sostiene que Alexander, quien se encuentra bajo custodia del ICBF, generalmente pasaba su tiempo con él aunque reconoce que varias veces se había ido de la casa y que incluso se había llevado plata. "Yo por eso nunca lo castigué, al contrario le daba cos, le decía mijito yo quiero que estudie, que sea un hombre de bien (…) él desde muy niño siempre ha sido una persona que poco habla, él es callado y él conmigo fue muy respetuoso, no fue contestón, no fue grosero", relató.De acuerdo con Samuel Romero, el joven ya había amenazado a la familia : "le dijo a la otra hermana que la iba a matar a ella primero y que a mí me iba a matar dormido".El padre aseguró que sus otras hijas, de 16 y 11 años, están muy tristes y dolidas y que tienen miedo de que su hermano se escape o quede en libertad."Es muy duro para mi verlo o acercármele porque lo que hizo es muy duro para mi. Le voy a mandar algunas cosas y voy a estar pendiente", concluyó.