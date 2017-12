/ La Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos ) desmintió una información que circula en las redes sociales , sobre el hallazgo de 179 toneladas de pernil podrido entre Vargas y Puerto Cabello.En las redes sociales aseguraban que 137 toneladas de pernil en Vargas , iban a ser entregadas la primera semana de enero, y que la carne se había dañado porque las cavas enfriadoras fallaron debido a un colapso de las plantas eléctricas.Bolipuertos, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, indicó en la red social Twitter que la información es totalmente falsa e invitó a los venezolanos a no hacerse eco de rumores.#Alerta ! Informamos a la colectividad que es totalmente FALSA esta información. Instamos a los venezolanos a no hacerse eco de rumores. Sigamos trabajando y construyendo la gran Patria con la verdad. pic.twitter.com/t3pTe41v0e— Bolipuertos (@BolipuertosGob) December 28, 2017Nacionales | 11:07am | 28-12-2017 | Maria A OrtizMejías: CNE incurre en inconstitucionalidad al no incluir a las alcaldías metropolitanas en eleccionesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi