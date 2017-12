/ La Gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, desmintió que exista un comunicado oficial para el cierre de la frontera con Colombia, ratificó que se debe revisar la asignación de gandolas de combustible en el Municipio Francisco García de Hevia, para combatir el contrabando.Según Laidy Gómez, el cierre de la frontera con Colombia es solo un rumor que espera no se cumpla. Reiteró que para combatir el contrabando se debe revisar el suministro de gasolina en Orope y Boca de Grita pues estas poblaciones limítrofes reciben más gandolas que toda el área metropolitana."Seria mercenario decir, que la actividad industrial del eje Ureña San Antonio no se le lleve combustible, lo que yo estoy diciendo es que se acabará la matraca y la sinvergüenza en Orope y Boca de grita con el combustible, porque quien aplauda que lleven más gandolas a distribuir combustible en esa zona del estado prácticamente está aplaudiendo el contrabando", expresó la Gobernadora.En materia de gestión la mandataria regional, vendió a través de Agrotodo, insumos agrícolas a 150 productores del cobre."Hoy a través de las visitas que realizamos al Ministerio de Agricultura, la gobernación del estado Táchira le está garantizando a los productores del Municipio José María Vargas insumos para que sigan produciendo, y podamos seguir abasteciendo a todo el occidente del país con hortalizas, verduras y frutas hechas en la tierra tachirense", señaló GómezAsimismo, la gobernadora informó que estas jornadas de venta de insumos a precio regulado a través de Agrotodo, serán llevadas a demás municipios del estado Táchira.Noticiero VenevisiónEconomía | Nacionales | 10:53am | 28-12-2017 | Maria A OrtizLuis Vicente León: Sin producción no hay forma de garantizar calidad de vidaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi