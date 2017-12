La verdad es que no sabemos si Rigoberto Urán se parece a Mike Jagger o es el rockstar el que quiere imitar al filósofo de Urrao.Las malas lenguas hablan de que el cantante está preparando una nueva canción que llevaría como título " What am I going to know, big egg" , para la que ya está negociando con el ciclista los derechos de autor de su famosa frase.El caso Rigo-Jagger no es el único en el país, donde la farándula chibchombiana cada vez parece encontrar en un mundo paralelo a sus dobles (¿o será al revés?).El Locombiano le propone a sus lectores este juego, para que encuentre a los copietas de nuestros famosos.Este contenido es una parodia de la realidad nacional. Los asuntos tratados en la sección EL LOCOMBIANO son de ficción. ¡Feliz día de los inocentes!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi