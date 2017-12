Mejías: CNE incurre en inconstitucionalidad al no incluir a las alcaldías metropolitanas en elecciones

La exrectora del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Sobella Mejías, aseguró que el Poder Electoral incurre en "inconstitucionalidad" al no haber incluido a la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el Distrito Alto Apure en las elecciones municipales del 10 de diciembre.En una entrevista para Primera Página, la exfuncionaria señaló que el CNE está en deuda con los venezolanos al no cumplir con todos los requisitos y tiempo promedio de organización de unos comicios."Vemos como en menos de un mes quieren hacer una elección, haciendo inviable el proceso de registro electoral, ya el CNE tiene deudas con los venezolanos que tienen la edad para votar (…) era inviable una participación en condiciones de igualdad, de unas campañas electorales con lapsos prudentes", explicó la exrectora.Por este motivo, Mejías señaló que "el CNE no está para hacer las elecciones al gobierno o a la oposición, sino para garantizar la participación igualitaria de todos".