/ "todavía quedan algunos, porque primero se acaba la aguamasa"En tiempos en que el fiscal anticorrupción está en la cárcel por corrupto, un secretario de Seguridad es acusado de transar con el crimen y los más reputados magistrados están enredados en un cartel de la toga, ¿quién puede celebrar un Día de los Inocentes?La fecha, que conmemora una matanza de niños en Judea por órdenes del tirano Herodes, quizá deba cambiarse por otra en que se recuerden los días en que el mayor escándalo en Colombia era lucir un escote.Los personajes que elegimos en las urnas, por considerarlos dignos y ejemplares, terminaron con las chanclas empantanadas por la podredumbre de Odebrecht y los Paradise Papers.Se robaron la plata de unos Juegos Nacionales, de un programa de alimentación escolar, de los pacientes hemofílicos y hasta de las boletas de los partidos de la Eliminatoria al Mundial. ¿Acaso hay alguno que no esté enmermela…, digo, untado?Los inocentes, en contraste con aquellos infantes de la antigüedad bíblica que jamás conocieron el mal, son una prole en vías de extinción en nuestro país. Desde jóvenes ya se nos nota la perfidia: pegamos mocos en la silla del bus, fingimos una hernia para no prestar el servicio militar y "matamos" diez veces a la bisabuelita para ir a un sepelio ficticio en vez de admitir que estamos enguayabados y no queremos trabajar.Hay tan pocos inocentes, que ya se acabó el espacio en las prisiones para contener a los sospechosos y condenados. Un estudio del Inpec -que contrató a la firma de Natalia Springer - señala que hasta las casas por cárcel se están hacinando y los jueces estudian la posibilidad de cambiar las detenciones domiciliarias por trabajo social, que consiste en una semana sin embarrarla.¿Seremos capaces como sociedad? Porque una semana sin escándalo en Colombia, es como un discurso de la congresista Cabal sin disparates: hace rato que no se ve.Si fuéramos más ceñidos a la realidad nacional, el 28 de diciembre tendría que ser el Día de los Voltiarepas, para homenajear a los próceres que dijeron que Timochenko no sería candidato presidencial y luego le dieron el guiño; o el Día de las Bendecidas, para celebrar a esas divas de vereda que consiguen fortuna con silicona y frases de superación personal ("amada por pocas/odiada por muchas/tu envidia me resbala").¿Y qué tal el Día del Hasta Ahora me Entero?, para conmemorar a esos honorables desmemoriados que olvidan quién les giró la platica en elecciones.En el año en que la Gobernación de Antioquia condecoró a un reguetonero por considerarlo un "poeta urbano", podría decirse que ya tocamos fondo. A menos que también se lo roben, como los fondos de la salud, y lo único que nos quede sea un vacío oscuro y profundo, como el corazón del vecino Diosdado. ¿O era el de Trump ? Es que todos son iguales.*Este contenido es una parodia de la realidad nacional. Los asuntos tratados en la sección EL LOCOMBIANO son de ficción. ¡Feliz día de los inocentes!