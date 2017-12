/ El pasado sábado 23 de diciembre una gandola que transitaba por el canal rápido de la autopista Francisco Fajardo y que sobrepasaba los niveles de altura, impactó contra varias vigas prefabricadas del puente Mohedano del distribuidor Jardín Botánico causando daños estructurales al puente.Entre las vigas afectadas, la viga Nº 5 contadas de este a oeste, muestra una fisura longitudinal sumamente prolongada ubicada por encima de los cables interiores del pretensado y a mitad de la luz, condición esta que evidencia la pérdida de la capacidad de tracción de dichos cables de pretensado y por ende la pérdida de la capacidad de soporte estructural del elemento. Se observa también que la viga no terminó de colapsar porque está siendo sostenida por el separador transversal que la une a las vigas paralelas a ella.Ante esta situación, se debió apuntalar adecuadamente la estructura antes de dar paso vehicular y convocar a un grupo ingenieros estructurales que recomienden la metodología de sustitución de los elementos dañados para realizar la reparación del puente.Sin embargo y a pesar de los daños estructurales existentes, el puente no ha sido adecuadamente apuntalado, ya que solo se ha colocado un puntal sobre las isla central sin capacidad para soportar la carga de la estructura y se ha mantenido la circulación vehicular tanto por la autopista Francisco Fajardo, como por el puente procedente de la avenida Bolívar sin previsión alguna, ni siquiera de restricción de paso de vehículos pesados.La medida anunciada por el ministro de Transporte M/G Carlos Osorio, de bajar aproximadamente 15 centímetros la altura del asfalto para aumentar el gálibo vertical con la finalidad de evitar próximos accidentes con unidades de carga solo resuelve parte del problema.Ante esta situación, los ingenieros Julio Martínez Lange, Francisco Yépes y Eduardo Páez Pumar, miembros de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Hábitat de Fedecámaras recomiendan al ministerio de Transporte tomar las debidas precauciones para garantizar que los usuarios de la avenida Bolívar y de la autopista Francisco Fajardo no corran peligro al transitar por estas arterias viales.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi