De acuerdo con el Ministerio de Comercio, las exportaciones de productos agrícolas, agroindustriales e industriales registraron un crecimiento de 8,2% en los primeros 10 meses del 2017, comparadas con el mismo periodo del año anterior.Dicho registro corresponde a ventas por US$10.606 millones solo en productos no minero energéticos, superando así los US$9.804 millones del mismo periodo en el 2016 y revirtiendo la tendencia de dos años consecutivos en caída para las exportaciones colombianas hacia países con los que el país ha firmado Tratados de Libre Comercio.De acuerdo con la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, el 85% de los productos no minero energéticos que exporta el país, se venden a los 16 países con los que Colombia sostiene este tipo de acuerdos comerciales.En ese sentido, el Mincomercio resaltó que el 32,2% de dichos bienes se exportan al mayor socio comercial de Colombia: Estados Unidos, país al que se exportaron US$3.413 millones entre enero y octubre de este año y que representaron un incremento de 8,8% frente a los US$3.138 millones del mismo periodo en el 2016.Le siguió la Unión Europea , que compró el 19,5% de dichas exportaciones y sumó US$2.070 millones, lo que le representó un incremento superior al de Estados Unidos con un 12,7% frente a los 10 primeros meses del 2016, cuando las ventas colombianas alcanzaron los US$1.837 millones.Otro 18,8% de las exportaciones no minero energéticas a países con tratados de libre comercio se destinaron a la Comunidad Andina , organización que comparte Colombia con Perú; Ecuador y Bolivia. En este mercado las ventas incrementaron 13,3% comparadas con el 2016 y sumaron US$1.992 millones.Le siguió el Mercosur, conformado por Paraguay; Uruguay; Argentina y Brasil, al cual se exportaron US$762,6 millones, que representan el 7,2% de estas ventas y registran un crecimiento de 18,8% frente a los mismos 10 meses del 2016.Por último, el Mincomercio señaló que México recibió el 6,7% de estas exportaciones con un total de US$711,5 millones y un crecimiento interanual de apenas 1,3% frente a los US$702,4 millones reportados en el 2016.Los productos no minero energéticos que más exporta Colombia son: banano, flores, café, azúcar de caña, extractos y esencias de café, artículos de confitería, aceite de palma, insecticidas, medicamentos, automóviles para turismo, propileno, preparaciones de belleza, construcciones y sus partes, tampones y compresas.