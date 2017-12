/ José Altuve recibió un tardío regalo navideño al ser nombrado el Atleta Masculino del Año de The Associated Press.El equipo de Houston, que ahora milita en la Liga Americana, sorprendió con el gran rendimiento que aportaron los jóvenes valores que hay dentro del equipo, pero en especial la labor excepcional que tuvo Altuve convertido en el deportista más destacado dentro del profesionalismo de Estados Unidos y entre los latinoamericanos.El venezolano de 27 años viene de su mejor campaña en Grandes Ligas con los Astros, en la que ayudó a la novena de Houston a ganar su primer título de Serie Mundial y fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.Altuve recibió 715 puntos en las votaciones para el premio de la AP, superando al mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady (646), y quizás al mejor jugador del baloncesto en la actualidad, LeBron James (626) de los Cleveland Cavaliers.El aporte del "Pequeño Gigante" en el campo no dejó ninguna duda que fue la clave que permitió a los Astros, primero acabar la temporada regular con la segunda mejor marca de las mayores, y luego superar, contra todo pronóstico, a los poderosos Dodgers de Los Angeles en el “Clásico de Otoño”.El segunda base venezolano, que sobrevivió al doloroso proceso de reconstrucción de los Astros, alcanzó también el premio del título que llegó en el momento que más lo necesitaba la ciudad de Houston, devastada este año por el paso del Huracán Harvey.Altuve, quien fue parte de 324 derrotas en sus primeras tres temporadas con los Astros, encabezó las Mayores en el 2017 con un promedio de .346?-?la mejor marca de su carrera?-?y fue el líder de la Liga Americana con 204 hits, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de Grandes Ligas que encabeza su liga en imparables en cuatro temporadas consecutivas.La campaña del 2018 arrancará dentro de tres meses y Altuve, quien ha sido convocado a cinco Juegos de Estrellas, ya tiene otra corona en la mira."Al ganar la Serie Mundial y el JMV, sientes que lo tuvieses todo. Pero mi meta es tratar de mejorar cada año, y si podemos ganar una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra?", dijo Altuve a The Associated Press.La constancia lo llevó al mejor año de su vida Su gran rendimiento en la temporada regular se trasladó a los playoffs, donde se convirtió en una válvula de poder en la serie de división contra los Medias Rojas de Boston al tener promedio de bateo de .533 y 1.133 de porcentaje en slugging.Lo más irónico en la trayectoria profesional de Altuve es que siempre ha tenido que vivir con el estigma de generar dudas sobre su calidad y si era capaz de triunfar en el béisbol de las Grandes Ligas, todo debido a su estatura de 1,68 metros de altura, que lo convierten en el pelotero más bajo que hay en las Mayores.“Nadie creyó que iba a llegar tan lejos”, declaró a la Agencia EFE el gerente general de los Astros, el estadounidense mexicano Jeff Luhnow. “La confianza y creencia que tiene en si mismo es la mejor virtud que posee Altuve, una persona excepcional dentro y fuera del campo”.Ha transcurrido más de una década desde que Altuve firmó con los Astros, cuando tenía 16 años su estatura conspiró en su contra y no recibió la notificación para que volviera. Pero obstinado de como lo hace en sus turnos al bate fue al día siguiente y la franquicia de Houston decidió que se quedara y firmarlo por apenas 15.000 dólares, gracias a la perseverancia de Al Pedrique, entonces asistente a la gerencia general del equipo de Houston.“Fue algo que yo y mi papá (Carlos) decidimos en ese momento: ‘Tenemos que ir otra vez, tenemos que intentarlo otra vez'”, recuerda siempre Altuve con orgullo. “Me enseñaron a no darme nunca por vencido si quiero conseguir algo y el dinero no me importaba”.Ahora junto a Altuve, los Astros y el deporte del béisbol tienen también a un grupo de jóvenes talentos como son sus compañeros, los boricuas Carlos Correa y George Springer, además de Alex Bregman.Todos ellos reconocen que sin Altuve la transformación de los Astros, de ser un equipo con más de 100 derrotas en una temporada a proclamarse campeón de la Serie Mundial, no hubiese sido posible.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi