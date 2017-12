COLOMBIA: Alguien lo espera en casa: recomendaciones para que su viaje de fin de año no acabe en la funeraria

Exceso de velocidad, avanzar en doble línea y no llevar la licencia de conducción son las infracciones más comunes por estos días. ¡Evítelas!Es elemental, pero muchas veces omitido, hacer una revisión de su vehículo: examinar los frenos, las llantas y los líquidos del carro.Además, no olvide llevar su kit de carretera con gato, cruceta, triángulos, extintor, botiquín, dos tacos, caja de herramientas, llantas de repuesto y linterna."El 88% de los accidentes en Colombia se dan por fallas en el compartimiento humano", asegura Alejandro Maya, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.Añade que, ante el incremento de conductores borrachos, este fin de semana se van a reforzar las pruebas de alcoholemia.Vea, además:Beben y vuelven a beber: el mortal villancico de los conductores…