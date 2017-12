/ Entérese, además, cómo cuidarse del golpe de calor. Prepararse bien puede ser clave para no arruinar las vacaciones.Si está en tierra caliente, no olvide beber mucha agua para evitar una deshidratación.Sobre el tema de los mosquitos, Germán Quijada, subdirector de análisis de riesgos del Instituto Nacional de Salud, hace la siguiente recomendación:"La manera de prevenirlo es usando ropas adecuadas, en lo posible de manga larga, y buena cantidad de repelente. Cuando vayamos a estar en sitios donde haya alrededor de las casas demasiados inservibles, se haga una recolección para que evite la proliferación del vector", asegura.Y a la hora de alimentarse, su consejo es tener cuidado con el lugar donde se compran los víveres y evitar consumir agua si no se conoce su procedencia.Tenga en cuenta que en algunas zonas del país es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi