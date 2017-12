/ Luego de que el ministro para el Desarrollo Minero, Victor Cano, presentara el miércoles ante la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un proyecto de ley para el desarrollo y la explotación del Arco Minero del Orinoco en el estado Bolívar, el ex candidato a la gobernación, Andrés Velázquez se pronunció a través de su cuenta de Twitter."Sigue la ilegitima ANC, pisoteando la Constitución. Ahora sin tener competencia legisla en materia tributaria en el Arco Minero", escribió Velázquez.El constituyente Eduardo Pinate, presidente de la comisión de economía de la ANC, consideró que esta ley abarca los "elementos esenciales de la economía productiva en el país".Sin embargo, la Asamblea Nacional (AN) rechaza este proyecto por la forma en cómo pretenden ejecutarlo, debido a que presuntamente perjudicará la naturaleza además de violar los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la zona.La intención del gobierno nacional consiste en desarrollar la producción de minerales como oro, plata, diamantes y bauxita para no depender únicamente de la renta petrolera. Pero en opinión de Velázquez el desarrollo del "Arco Minero, otra versión del rentismo petrolero. Tierra arrasada es lo que viene para la zona ecológicamente más frágil. Política de raspar la olla es lo que está en marcha".Sigue la ilegitima ANC, pisoteando la Constitución. Ahora sin tener competencia legisla en materia tributaria en el arco minero.— Andres Velasquez (@AndresVelasqz) December 28, 2017Arco minero, otra versión del rentismo petrolero. Tierra arrasada es lo que viene para la zona ecologicamente mas fragil. Politica de raspar la olla es lo que está en marcha— Andres Velasquez (@AndresVelasqz) December 28, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi