Los pasajeros, que recogió en Suba, le quitaron cerca de medio millón de pesos. Gremio afirma que cinco conductores son atracados a diario.Yeimmy Bermúdez, que hace cinco años se dedica a este oficio, dijo que llevó a los dos adultos mayores porque "no les vi nada raro".Sin embargo, aprovechando la soledad del sector, uno de los sujetos "me metió un puño, me dijo muchas groserías, que si me iba a hacer matar. El tipo empezó a cortarme cuando me dijo que si yo no le entregaba la plata me iba a quitar el brazo", relató la taxista.Colegas de la mujer sostienen que se sienten inseguros en cualquier localidad de Bogotá.