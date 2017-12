/ ENTORNOINTELIGENTE.COM / La triatleta ecuatoriana Elizabeth Bravo, miembro del Team Herbalife, compartió los principales hitos de su carrera durante 2017 y sus proyectos para el 2018 en un encuentro con medios de comunicación, realizado en la casa matriz de la compañía en Quito. Su adhesión al programa de Sponsor Deportivo de la empresa constituyó un paso importante en este año, permitiéndole obtener un acompañamiento nutricional personalizado y especializado para mejorar su rendimiento y desempeño deportivo; gracias a lo cual, entre otros logros, se consagró como la campeona de la Copa del Mundo 2017.Durante este año, la triatleta azuaya alcanzó el 85% de pódiums del total de competencias en las que participó. "Mi logro más grande fue el Primer lugar en la Copa del Mundo de Triatlón, con un tiempo de 57 minutos y 48 segundos, el cual se llevó a cabo en Salinas, convirtiéndome así en la primera atleta ecuatoriana en ganar esta presea. Además, obtuve el Segundo lugar en el relevo Mixto en los XVIII Juegos Bolivarianos, realizados en noviembre en Santa Marta Colombia", indicó Elizabeth. Además, destacan otras competencias tales como:● Primer lugar en el circuito pedestre Huarmi, realizado el 8 de marzo en Cuenca - Ecuador.● Tercer lugar en el Iberoamericano de Triatlón, realizado el 19 de marzo en Punta del Este - Uruguay.● Primer lugar en el Sudamericano de Triatlón, realizado el 19 de marzo en Punta del Este –Uruguay.● Primer lugar en el circuito pedestre Cuenca 10km, realizado el 26 de marzo en Cuenca – Ecuador.● Segundo lugar en la Copa Panamericana de Triatlón, realizado el 30 de abril en Salinas - Ecuador.● Primer lugar en el circuito pedestre 10 km Las Cruces, realizado el 7 de mayo en Cuenca- Ecuador.● Primer lugar en el crono escalada Cajas de ciclismo de ruta, realizado el 28 de mayo en Cuenca - Ecuador.● Primer lugar en el circuito pedestre Comil 10k, realizado el 4 de junio en Cuenca – Ecuador.● Primer lugar en la Competencia de Ciclismo de Montaña "Ascenso a Molleturo", realizado el 11 de junio del 2017.● Primer lugar en la Media Maratón de Cuenca, realizada el 18 de junio del 2017 en Cuenca – Ecuador.● Primer lugar en la Copa Panamericana de Triatlón Ibarra, realizado el 25 de junio en Ibarra – Ecuador.● Primer lugar en la competencia de ciclismo de Ruta "ascenso Giron-Busa", realizado el 8 de agosto en Ecuador.● Sexto lugar en la Copa Mundo de Triatlón, realizada el 12 de agosto en Yucatán – México● Primer lugar en la Copa Mundo de Triatlón realizado el 29 de octubre en Salinas - Ecuador● Segundo lugar en el relevo Mixto en los XVIII Juegos Bolivarianos, realizados el 18 de noviembre en Santa Marta Colombia.● Primer lugar en la competencia de Ciclismo de montaña Mujeres en Bici, realizado el 26 de noviembre en Cuenca – Ecuador."Definitivamente ha sido un año muy exitoso, sobre todo después de regresar de un embarazo que toma tiempo volver al nivel competitivo. A pesar de cerrar el año con un primer lugar en Copa Mundo sé que debemos mirar más a los detalles pequeños, es así que hemos decidido enfocarnos en una buena preparación general, sobre todo para carreras internacionales. Uno de los aspectos que he mejorado definitivamente es la alimentación, esto gracias a la familia Herbalife, quienes me brindan permanente acompañamiento y respaldo de nutrición que me ha permitido mejorar al 100% mi rendimiento y desempeño" señaló la triatleta.En este contexto, Elizabeth compartió su rutina diaria de ejercicios y el plan nutricional determinado por el programa de Herbalife, sobre todo cuando está a vísperas de alguna competencia:Inicia con un desayuno ligero que contiene frutas, pan y té de frambuesa Herbalife, posterior viene su rutina de ejercicio que comprende una sesión de carrera a pie larga que por lo general dura de 1 a 1 hora y 30. A continuación viene el snack de media mañana compuesto por frutas, huevos revueltos, jugo de naranja con Herbal Aloe, pan tostado con mantequilla, y proteína Rebuild Strength sabor a chocolate. La segunda sesión consiste en natación que dura 2 horas, con la adecuada ingesta de electrolitos Herbalife. El almuerzo Bravo indicó que siempre está compuesto por sopa, plato fuerte, jugo y un postre saludable. Después, 2 horas de siesta, a media tarde un snack saludable, y continúa con sesión de rodillo y gimnasio y para finalizar la cena.Respecto a los nuevos retos para el 2018, la triatleta comentó que tiene en mira a las siguientes competencias: Juegos Sudamericanos, en Cochabamba Bolivia; en el mes de mayo del 2018 inicia la puntuación para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por lo que tiene más responsabilidades consigo misma y con su país.Así como Elizabeth Bravo, Herbalife brinda asesoría nutricional a su Team de manera permanente y personalizada, con el fin de apoyar su crecimiento profesional y personal. De esta manera, la compañía ratifica su compromiso por promover una vida activa y saludable, apoyando a atletas de élite como: Byron Piedra (atleta), Rosalba Chacha (atleta), Elizabeth Bravo (triatleta), Emilio Gómez (tenista) y Juan Carlos Bosmediano (ciclista) y Santiago Gutiérrez (triatleta).