Nintendo ha apostado muy fuerte por los DLC recientemente en los juegos de Switch . Desde que salió al mercado, la compañía ha anunciado el Pase de Temporada para The Legend of Zelda: Breath of the Wild , un pase de expansión para Xenoblade Chronicles 2, varias actualizaciones para Splatoon 2 y mucho más.En conversaciones con IGN, Shinya Takahashi, mánager general de la sección Planes de Entretenimiento y División de Desarrollo ha explicado por qué los DLC se ajustan muy bien a Switch, algo que hace que "abrace" el futuro digital."Creo que los juegos que descargas cuando los compras tienen buena compatibilidad con el contenido adicional", contó Takahashi a IGN."Creo que Nintendo Switch, comparada con el resto de nuestro hardware reciente, hace uso de la mejor manera posible de los juegos descargables, especialmente porque la máquina puede ser transportable"."Nos gusta pensar cómo los juegos tendrán un valor aún mayor gracias al contenido añadido", continúa diciendo.Más allá de los DLC, Takahashi ve la posibilidad de expandir la Switch en sí misma.Viendo algunas versiones hechas por fan y personalizadas de los Joy-Cons, dice que Nintendo podría considerar nuevos diseños de los mandos y tal vez nuevos tipos de añadidos en el futuro."Uno de los mayores puntos fuertes de Nintendo Switch es que puedes jugarlo como consola pero también puedes separar los mandos del resto de la máquina.Esto nos da muchas posibilidad que podríamos considerar para el futuro en términos de lo que podríamos conectarle", dijo Takahashi."Y creo que sería una buena ocasión para nosotros para pensar en diferentes diseños aplicados a los Joy-Con.Sería interesante".Aún así, incluso si Nintendo no hace el diseño que queremos, Takahashi está encantado de ver cómo los fans personalizan la Switch."Hay mucha alegría al ver que alguien tiene todas esas personalizaciones de manera artesana en torno a algo que lo permite, y nos encanta.Adoramos verlo", ha dicho.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…SNES Mini se agota de nuevo en EEUU La eShop de Nintendo está en mantenimiento esta mañana The Legend of Zelda: Breath of the Wild usó elementos externos para la Moto Hyliana Alfa.

