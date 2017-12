© Victor Gill.

Gran Turismo 6 llega al final de su vida útil como juego online en PS3 el próximo día 28 de marzo . Quedan tres meses justos para que el juego de velocidad toque a su final como juego online de carreras. No se puede decir que su recorrido fuese corto: se lanzó el ya lejano 5 de diciembre de 2013. Ahora, ha sido la propia Sony quien ha dado la noticia en la web oficial del juego.Ahora sí, el relevo total del título de carreras, para muchos el auténtico último juego de la saga, lo toma Gran Turismo Sport, un giro de tuerca más centrado en las carreras online y en un modo competición profundo que recientemente supimos recibe también modo offline.La última vez que Gran Turismo 6 se actualizó fue el pasado año 2015.Si todavía os apetece saber más del juego, echad un vistazo a nuestro análisis en la web; así podéis compararlo con el de Gran Turismo Sport y ver por qué la saga ha tenido que modificarse para seguir viva con el paso de los años.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…PS Store: actualización del 4 de junio de 2014 Naughty Dog está desarrollando un nuevo juego E3 2014: ¿Nuevo God of War de Sony Santa Monica?.

