Japón y Nintendo parecen ir de la mano recientemente, y es que si miramos las cifras de ventas hoy día tanto en consolas como en juego (especialmente estos últimos), el liderazgo de Nintendo es totalmente desmesurado.Así pues, mirad la lista de los 10 juegos más vendidos según Media Create y sacad conclusiones:Super Mario Odyssey (Nintendo) Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya (Level-5) Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Nintendo) Splatoon 2 (Nintendo) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) Kirby: Battle Royale (Nintendo) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) Pokken Tournament DX (Nintendo) Arms (Nintendo) The Idolmaster: Stella Stage (Bandai Namco. 12/21/17)Como podéis ver, solo el último de la lista (The Idolmaster: Stella Stage) es de PS4 .Xbox One no tiene ninguno en ella, y del 1 al 9 tenemos títulos de Nintendo Switch y especialmente de 3DS.Y en cuanto a las consolas más vendidas, el orden es el que era de esperar: Nintendo Switch en cabeza, gran dominio de la marca y de Sony y Xbox One X al final de la lista empujando por abrirse paso por el país oriental.Switch PlayStation 4 New 2DS XL New 3DS XL PlayStation 4 Pro PlayStation Vita 2DS Xbox One New 3DS Wii U PlayStation 3 Xbox One XComparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Nintendo explica lo que aportan los DLC en Switch Nintendo Switch ha vendido más de 3 millones de unidades en Japón SNES Mini se agota de nuevo en EEUU.

