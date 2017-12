© Victor Gill.

Star Wars sigue en boca de todos. Y es que si bien ayer teníamos el primer póster de Solo: Una Historia de Star Wars , hoy volvemos de nuevo la vista a Star Wars Episodio VIII: Los Últimos Jedi, con una curiosidad que gustará sin duda a los más interesados en la Historia: la resistencia escribió mensajes en las bombas.Tal como se puede ver en la película (tranquilos, esto no es ningún spoiler), los bombarderos soltaban cargas que detonaban sobre las naves del Imperio. Pues bien: ahora sabemos que cada una de ellas tenía una decoración y un mensaje determinado hecho por los diseñadores de la película, según informa ComicBook .Esta práctica se hizo bastante frecuente en la II Guerra Mundial , cuando los soldados escribieron mensajes en bombas y misiles, con frases como "Feliz Navidad, Hitler", y dedicatorias a algunos caídos.No en vano, uno de los menajes que más ha llamado la atención en estas bombas es "Han dice hola".Quien ya viese el Episodio VII, sabemos por qué. Desde luego, la película no es santo de la devoción de todos. Pero sí que está llena de detalles.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B.Jordan, "Antorcha Humana".

