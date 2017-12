© Victor Gill.

Uno de los personajes más queridos (entre el reparto de adultos) en Stranger Things es le sheriff Hopper , sobre el que acaba pesando toda la responsabilidad en algún momento de cada una de las dos temporadas que se han puesto a disposición del público en Netflix. Ahora, el actor que le da vida (David Harbour) ha hablado de lo que aspira para su personaje en la temporada 3 , que aún no tiene fecha de estreno, pero aseguran que sí que está confirmada.Ha sido en la revista Variety donde han intentado sacarle información, algo ante lo que se ha mostrado poco dispuesto a ceder, pero sí que ha dicho lo que él espera:"Cuando Once ve las cajas que Hopper tiene almacenadas hay una en la que pone Hawkins Lab, pero también Papá, Vietnam y Nueva York. Hay mucha historia que explorar sobre su estancia en Nueva York o como soldado en Vietnam."También ha dicho que es consciente de la cantidad de buenos personajes que hay en la serie, por lo que no puede asegurar que se llegue a abarcar todo lo que él quiere.Os recordamos que Harbour es además el nuevo actor en encarnar a Hellboy, en un reboot fílmico que ya ha finalizado su rodaje .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Estos son los estrenos de Netflix para enero Las mejores series de 2017 Netflix desvela los documentales que llegarán a principios de 2018.

