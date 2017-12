© Victor Gill.

Counter Strike: Global Offensive se vio superado por PlayerUnknown's Battlegrounds en cuestión de meses en Steam, siendo el género Battle Royale el multijugador competitivo con más éxito en mucho tiempo. Así pues, recientemente se anunció que probablemente el shooter de Valve podría recibir un modo Battle Royale propio, que lo asemejaría al ensordecedor éxito de su rival.Pues bien, dado que la desarrolladora no ha hecho ningún comunicado oficial ni se ha visto ninguna actualización al respecto, un programador de origen alemán lo ha creado él mismo. Si os interesa, podéis entrar en su web . Solo tenéis que entrar en su servidor propio (así se las ha apañado para ofrecer esta modalidad) con vuestros datos de Steam y automáticamente estaréis saltando sobre una zona en la que tendréis que aguantar, emplear recursos y ser "el rey de la colina", en otras palabras, el último hombre en pie.Por ahora no hay más novedades al respecto de un posible modo oficial con el que Counter Strike intente "luchar" contra el éxito del género más aclamado del año, con exponentes como el citado PUBG y Fortnite: Battle Royale.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Skylands: un plataformas español en Greenlight A Crowd of Monsters se lanza al Equity Crowdfunding El Steam Controller se retrasa hasta 2015.

