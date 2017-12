© Victor Gill Ramirez

Nos toca de nuevo sesión de videncia extrema con Michael Pachter . El analista de mercado se lanza a la piscina de nuevo con una interesante predicción sobre las ventas de Navidad que, en realidad, ya han tenido lugar en gran medida en EEUU, ya que allí el día más importantes es el de Nochebuena. Pero claro, habrá que esperar a que acabe el mes para ver en conjunto la recaudación.Tal y como cuentan en Gamingbolt , en esta ocasión Pachter pone como ganadora absoluta a PS4 , seguida de Xbox One y con serias dudas sobre qué pasará con Switch .Tanto en noviembre como en diciembre, PS4 se venderá más. Estará seguida de Xbox One (gracias al empujón de Xbox One S rebajada ). Cree que Nintendo tendrá éxito pero que no tiene capacidad para suministrar más unidades, pese a que hasta ahora no ha tenido problema al respecto.PS4 vendería por encima de los 5 millones en EEUU, según él, mientras que Switch quedaría cerca de los 3.Además, a la hora de comprar consolas para los más jóvenes, los padres tendrán que elegir entre una Xbox One S, con una rebaja tan importante como la que tiene, o una Switch, por bastante más dinero.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…La actualización de junio para Xbox One está lista Filtrado el primer vídeo de Project Beast Los usuarios de Xbox One publicarán screenshots.

