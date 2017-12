© Victor Gill Ramirez

El Gran Showman es el nuevo film que nos trae a Hugh Jackman , alguien al que ya vimos con suficientes dotes musicales y artísticas en Los Miserables (dando vida al mítico Jean Valjean). Ver al actor australiano siempre es positivo , sea donde sea, haga lo que haga. Ya puede meterse en proyectos serios y profundos, ya sea incluso despidiéndose de su personaje de Lobezno en la genial Logan.¿Es El Gran Showman el musical que podría marcar una época, al igual que ocurrió el año pasado con La La Land ? Realmente es difícil que ello suceda, aunque sí es cierto que contiene suficientes elementos que pueden agradar a los fans del género melódico.Los hechos son los que acontecen: Michael Gracey ha debutado con su primer largometraje con El Gran Showman, teniendo a Hugh Jackman como estrella principal, lo cual no es fácil ni puede decirlo cualquiera.Además, se sabe que el propio Jackman ha trabajado y preparado a su personaje durante casi 7 años , investigando la vida del considerado "creador del circo moderno", P.T. Barnum.Según las leyendas y los hechos más o menos contrastados se cuenta que P. T. Barnum (o lo que es lo mismo, Phineas Taylor Barnum ) no era del todo trigo limpio. "Vendehumos, estafador o engañabobos" eran algunos de los calificativos de sus coetáneos. El tal Barnum hizo historia y se enriqueció, siendo casi un adelantado a su tiempo, al descubrir técnicas que hoy se usan en el mundo del marketing al anunciarse a sí mismo y venderse como creador y promotor de un espectáculo propio aunque para sacarlo adelante necesitaba de todos sus freaks.En cualquier caso, aclarar que El Gran Showman no es un biopic como tal ni lo pretende.De hecho, añade elementos inventados, elimina casi todos los aspectos polémicos de Barnum, y muestra solo a un hombre de negocios (en la piel de Jackman) que deberá cuidar su matrimonio con su fiel esposa ( Michelle Williams ) y proteger a sus dos pequeñas.La cinta de Gracey tiene intenciones de ser grandiosa, algo que se nota en su elevado presupuesto de más de 80 millones de dólares y que se plasma en el colorido y el acabado artístico que la rodea.Su mayor problema radica en que los 105 minutos de resultado final en metraje se nota que se han recortado abruptamente , parece que de forma muy aleatoria, para aligerar la historia al máximo.El montaje es extraño, ambivalente.Por supuesto, tratándose de una cinta que se basa en el género musical, la puesta en escena es abrumadora, el vestuario y el diseño técnico muy elevados y los números musicales brillan en general.Algunas composiciones musicales son notables pero hay partes en la película donde se aprecia que se han unido unos números con otros sin apenas diálogos entre una y otra.Aparecen personajes nuevos de repente que no han sido presentados, como casi todos los freaks o trabajadores del circo del protagonista.También es curioso y atractivo que la película hable de la búsqueda y empeño de luchar por alcanzar los sueños.Eso tiene su valor. Pero es triste que se hayan pasado por alto los temas más polémicos del personaje en la vida real o que las tramas románticas en paralelo tengan tanta importancia, ya sea entre los propios protagonistas como entre los secundarios Zendaya y Zac Efron (quienes tienen algunos momentos a recordar, por cierto).Ellos son una trapecista y un socio de Barnum. Están poco elaborados pero son solventes.Los compositores de las canciones de La La Land han formado parte del proyecto, y se nota para bien en ese apartado.Porque hay que reiterar que algunos números musicales están bien trabajados y con el carisma de Hugh Jackman todo suma.Quedémonos con eso y pasemos por alto que esta película, con una mejor edición y algo de valentía de guión, hubiera subido bastantes puntos más.LO MEJOR: Algunas composiciones musicales son bastante brillantes.El carisma de Jackman y una esforzada Zendaya.LO PEOR: La cinta está bastante mal editada, con agujeros demasiado evidentes y saltos incomprensibles.Las tramas románticas no terminan de cuajar.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B.Jordan, "Antorcha Humana".

