Va acabando el que ha sido un fenomenal año en cine, TV y juegos , y también toca dejar un espacio a las ausencias, a los que nos han dejado huérfanos pese a que hace doce meses los esperábamos con ilusión y teníamos bastantes garantías de que estaban a punto. Nos ha tocado vivir dolorosos anuncios de retrasos a 2018 -o en adelante- bastante sonados, como el de Red Dead Redemption 2 (previsto inicialmente para otoño de 2017) o el de la película La forma del agua . Pero, ¿cómo es que no ha habido película de James Bond como tocaba?, ¿ha habido algo más punzante que la cancelación de Scalebound cuando parecía que ya estaba a punto de salir?, ¿hasta qué punto el accidente ha dejado a la segunda temporada de Westworld colocada en 2018? Te contamos los que, a nuestro parecer, han sido los títulos que más se han echado de menos en el año que cierra, magnífico por otra parte si repasamos lo mejor de 2017.Cuéntanos tus ausencias dolorosas abajo, en la sección de comentarios.Scalebound En enero, mes de lanzamiento de juegos como Resident Evil 7 , también se sacudía a los jugadores con una noticia bomba: Microsoft cancela Scalebound, uno de los exclusivos más esperados que tiene para Xbox One y PC.El nuevo juego de Hideki Kamiya y Platinum Games , que mezclaba dragones, cooperativo y dubstep estridente, tenía muy buena pinta y semanas antes no eran pocas las quinielas que lo colocaban como uno de los juegos más esperados de 2017.Pero no, todo se viene abajo, el proyecto parece no estar yendo al buen puerto deseado, y Microsoft Games Studios decide anular por completo todo lo relacionado con Scalebpound y el trabajo ya hecho, tráileres ya lanzados o promociones en imágenes oficiales incluidas.Y sí, lo hemos echado de menos, a Xbox One le hubiera venido de maravilla un exclusivo así, si realmente iba a cumplir lo que aparentaba y prometía.Red Dead Redemption 2 Cuando Rockstar fechó Red Dead Redemption 2 en PS4 y Xbox One para otoño de 2017, no fuimos pocos los que vimos que era algo realmente duro de cumplir, más aún conociendo el historial de la gran compañía norteamericana en cuanto a retrasos , pues todos su últimos GTA han salido algo más tarde de lo inicialmente planeado.Es ya costumbre. El nuevo sandbox del Lejano Oeste tiene el reto por delante de fascinar y marcar un nuevo hito y referente en el género, y Rockstar North sabe todo lo que se juega con este segundo Redemption y a qué nivel se espera que estén, al máximo visto nunca antes.Por lo que fue un movimiento precavido y bastante bien comprendido por la comunidad el hecho de llevárselo a primavera de 2018, la fecha de lanzamiento que sostiene actualmente y que seguramente sí que cumpla, en cuanto empiece el nuevo año fiscal 2018-2019, es decir, a partir del 1 de abril.Eso no quita para que en 2017 lo hayamos echado de menos muchísimo, pero viendo el gran año que ha sido, casi que mejor que se posicione solo en una época más árida de grandes juegazos.Crackdown 3 Hablábamos antes de la necesidad de exclusivos de peso para Microsoft , y el retraso de Crackdown 3 a 2018 , cuando su fecha estimada era el otoño que termina, no ha sido ninguna buena noticia en esa cartera de juegos para Xbox One y PC.Lo vimos en bastante buen estado en el E3 del pasado junio, jugable, y solo determinados aspectos a perfeccionar son los que han llevado a la compañía de Redmond a posponer su salida y dejar a los usuarios de PC y One huérfanos en cuanto a exclusivos de acción frenética en mundo abierto.Por suerte, títulos como Cuphead y Halo Wars 2 han servido para llenar un poco ese vacío que en las consolas competidoras se ha sobrellevado con The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Horizon: Zero Dawn, Super Mario Odyssey o Uncharted: El Legado Perdido .Al menos parece que en pocos meses tendremos Crackdown 3, por fin, esperemos que cumpliendo.Detroit: Become Human Pasamos a un exclusivo de PS4 que parecía fechado para 2017 por casi todas las estimaciones, pero que también ha necesitado más tiempo de desarrollo y ha acabado postergándose en su ventana de lanzamiento.Lo nuevo de Quantic Dream, creadores de Beyond: Dos Almas o Heavy Rain , sigue sin fecha exacta, como tantos otros exclusivos de PlayStation que algunos también creyeron para 2017, véase Days Gone, God of War o Spider-Man .David Cage y su gente quieren que este Detroit sea su juego definitivo, un viaje emocional de los suyos donde las decisiones realmente cuenten y marquen completamente hacia dónde va la trama y los diversos finales, personajes vivos, etc.El aspecto técnico vuelve a ser espectacular y se está puliendo hasta un nuevo nivel que vuelva a impresionar.Y todo eso, en el año de las bestias gráficas Horizon: Zero Dawn o Assassin?s Creed Origins , realmente conlleva tiempo extra y esfuerzo no planeado, por lo que Detroit ha tenido que retrasarse y dejarnos así echándolo de menos para este año.Ni No Kuni II: El Renacer de un Reino Bandai Namco sí había puesto fecha concreto al nuevo y precioso JRPG de Level-5, iba a ser un juego de otoño de 2017, un muy esperado, sobre todo por los devotos de la primera entrega.Pero los planes cambiaron a última hora y este Ni No Kuni 2 se ha tenido que ir a principios de 2018, con lanzamiento mundial simultáneo, al menos, pues es uno de esos juegos que, por su naturaleza, peligraba de lanzamiento escalonado, primero en Japón y posteriormente en el resto de territorios.El modo Reino, los cambios en el sistema de combate, la refinación de posibles errores, etc. han hecho que la apuesta vaya aún más sobre seguro y que los impacientes tengan que aguantar un poco más hasta tenerlo funcionando en sus consolas y ordenadores.Vampyr Desde que Dontnod terminó el primer Life is Strange , el estudio francés ha estado con este Vampyr que se esperaba también para 2017 y que finalmente se cuela en los primeros meses de 2018.Quieren un juego de acción y aventuras en una oscura Londres victoriana y tomada por los vampiros y la supervivencia extrema noche tras noche.Esto. para un estudio mediano como éste y que viene de hacer una aventura gráfica, no es tarea a tomarse a la ligera, y casi que debemos alegrarnos de su retraso para que, al final, tengamos un juego bastante superior, más pulido y preparado para volver a llamar la atención gracias a su identidad y asegurado carisma.En la siguiente página repasamos las series y películas que más ha escocido no poder ver en 2017.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar 1 2 Y no te pierdas… Platinum retoma el desarrollo de Scalebound El 2017 en 7 polémicas Las 12 noticias cruciales de 2017.

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi