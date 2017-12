© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Desde que Star Wars: Los Últimos Jedi se estrenó, ha quedado claro que no todos los que están viendo la película están muy satisfechos con lo que han visto. Mientras que la gran mayoría de la crítica parece haber quedado encantada con la interpretación del escritor y director Rian Johnson sobre Luke, Rey, Kylo Ren, Leia y el resto (la película tiene actualmente una calificación crítica del 93% en Rotten Tomatoes ), la puntuación del público en ese mismo sitio alcanza solo el 56% . Y aunque este último número no es una forma particularmente científica de evaluar la popularidad de una película (con algo más de 67.000 votos en este momento, esta no es una gran muestra de la audiencia mundial), todo lo que uno necesita hacer es echar un vistazo a los comentarios de las noticias (aquí mismo, en IGN) o en Twitter para entender que, para algunos fans, la Fuerza no está en absoluto con Los Últimos Jedi.¿Pero exactamente por qué la película está provocando estas respuestas tan negativas? Tenemos algunas ideas, pero para enumerarlas, hay que destripar la película.¡Estás advertido!*Cuidado: muchos spoilers a continuación de Star Wars: Los Últimos Jedi.La muerte de Snoke Una de las sorpresas más grandes de la película se produce cuando el líder supremo Snoke -ese CGI confeccionado por J.J.Abrams y compañía para El Despertar de la Fuerza como una especie de Emperador Palpatine de nueva generación- muerde el polvo a manos de su aprendiz Kylo Ren.Cuando se enfrenta a la perspectiva de matar a Rey, a instancias de Snoke, el ex-Ben Solo opta por clavar una espada láser directamente en el costado de su jefe.Ouch.La decisión de Johnson de deshacerse de Snoke ha sacudido a los fas que han pasado los últimos dos años teorizando sobre los misteriosos orígenes y la verdadera naturaleza de este personaje.¿Era Ezra Bridger de la serie animada de Star Wars Rebels, algo crecido y deformado?, ¿Tenía algún papel activo en la trilogía original o las precuelas que pronto se revelaría?, ¿Cómo llegó a ser tan poderoso en la Fuerza y ??ascender para ser el líder de la Primera Orden?, ¿Quién era este maldito tipo?Algunos fans creen que se les debe algunas respuestas a estas preguntas, y si estaban tan interesados en la figura de Snoke entre las películas, es cierto que debe ser frustrante ver que el personaje desaparece sin más.Pero claramente Johnson no tenía interés en dar ninguna respuesta con respecto al Líder Supremo; es bastante obvio que el realizador quiso -y básicamente lo hizo- echar por la borda varios de los añadidos de Abrams a la saga galáctica (ni Phasma, ni Maz Kanata salen mucho mejor parados que Snoke en esta película).Pero es una situación interesante para reflexionar. ¿Debía Johnson a los espectadores algunos detalles sobre un personaje como Snoke, que estaba tan encubierto y realmente construido sobre el misterio, antes de matarlo? Quizás.Al mismo tiempo, está claro que Abrams y la presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, no tenían un plan real para estos personajes más allá de El Despertar de la Fuerza, así que ¿por qué Johnson no debería contar la versión de la historia de Snoke que el quiera? Esta ha resultado ser una versión de Snoke que se corta por la mitad, literalmente, antes de que descubramos algo más sobre él.Estos no son los padres que buscas La cuestión sobre los padres de Rey , otro misterio heredado de El Despertar de la Fuerza, parece resolverse aquí con la revelación no muy estremecedora de que el señor y la señora Rey eran unos "don nadie", unos chatarreros que vendieron a su hija por dinero.Al igual que con Snoke, el parentesco de Rey resulta no ser una referencia loca a la mitología pasada de Star Wars.Esto es difícil de tragar para algunos. Una vez más, se habían acumulado tantas teorías y expectativas en torno a este misterio de Abrams que la verdad aparente de todo esto es decepcionante para muchos.De hecho, algunos fans creen que la historia de Kylo Ren sobre los padres de Rey es solo una mentira y que aún estamos a tiempo de conocer la verdad sobre ellos en el Episodio IX.¿Y quien sabe? Con Abrams volviendo a dirigir esa película, las cosas pueden funcionar de esa manera.Y sin embargo, temáticamente esto revela vínculos con Los Últimos Jedi, y también con la historia más grande de Star Wars.Johnson obviamente está interesado en la idea de que los héroes pueden, y a menudo lo hacen, venir de la nada. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.veAsí nos muestra al niño huérfano al final de la película, esclavizado por el momento, pero dotado con el poder de la Fuerza y ??mirando a las estrellas y al futuro.Incluso Luke Skywalker desciende de los esclavos; su padre, Anakin, y su abuela fueron comprados y vendidos también.Pero Anakin creció desde ese origen humilde hasta convertirse en un Jedi poderoso, y luego en un poderoso villano, antes de redimirse en sus momentos finales.Entonces, la idea de que Rey también es simplemente una "don nadie" tampoco es tan descabellada .Luke se une con la Fuerza Devolver los clásicos personajes de Han, Luke y Leia siempre iba a estar plagado de peligros.¿Cómo capturas de nuevo la magia de estas figuras emblemáticas décadas después de que las vimos por última vez y cuando ya pasaron su mejor momento? Abrams solía retirarse con Han y Leia en El Despertar de la Fuerza, pero Luke, aparte de una breve y silenciosa aparición al final de la película, quedó fuerade plano hasta ahora, lo que aumentó aún más las expectativas de los espectadores.Pero, por supuesto, Johnson quería hacer algo diferente con el personaje y no solo repetir lo que había sucedido antes .Esta era una queja común sobre El Despertar de la Fuerza, como todos sabemos, que Abrams recicló conceptos de Una Nueva Esperanza y los repitió de froma intencionada.Sin embargo, aun evitando esa trampa, parece que Johnson no ha alcanzado todas las espectativas que algunos fans esperaban y/o esperan con respecto a Luke.Él no saca a un Destructor Estelar de órbita usando la Fuerza, no se mete en un duelo de sables de luz increíble…diablos, ni siquiera se va de Ahch-To. Además, muere en silencio mientras contempla una visión de los dos soles de su mundo natal que hace mucho tiempo dejó atrás.Es fácil ver cómo el último duelo de espadas láser entre Luke y Kylo podría ser una escena realmente potente.Pero en este caso, el cineasta eligió retratar el impresionante poder de Luke con la Fuerza de una manera completamente diferente , y también de una manera que fue, para muchos otros espectadores, extremadamente satisfactoria y dramáticamente sorprendente.A todo esto se suma el hecho de que Los Últimos Jedi y Johnson han matado a Luke Skywalker, un héroe para muchos de nosotros por mucho, mucho tiempo. mujer es/' style='color:#ffffff'>economiavenezuela.comDe una manera muy real, esto comienza a ser algo personal.Estos son los tres principales puntos de la historia con los que una buena parte de los fans parece estar luchando hoy, aunque también ha habido otras quejas, por supuesto.Estas polémicas son siempre parte de cualquier película, y especialmente de una que existe en el nexo de la conversación de la cultura pop como Star Wars.Por supuesto, Star Wars es también una experiencia emocional para muchas, muchas personas, por lo que solo tiene sentido que sus reacciones a ella también sean tan emocionales.Al final, todos pueden alejarse de Los Últimos Jedi, o de cualquier obra, odiarla, amarla, no preocuparse por ella de una forma u otra, o lo que sea.No importa si a los críticos les encantó si a ti no te ha gustado, y lo contrario también es cierto . Tampoco importa si a tus amigos les gusta y no, o viceversa. Pero también debemos recordar que un realizador como Rian Johnson es libre de hacer la película que quiere, y que no está obligado a darte a tí, o a mí, la película que creemos que queremos o que hemos creado en nuestras cabezas a través de los años.La mejor apuesta para cualquier fan es dejar que una película como Los Últimos Jedi te llene y hacer lo mejor que puedas para conectarla, algo así como la Fuerza.Pero si no puedes, está bien también. Simplemente no te conviertas en el próximo Kylo Ren.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B.Jordan, "Antorcha Humana".

