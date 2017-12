© Luis Alfonso Oberto Anselmi

2017 nos ha traído también un puñado de noticias y situaciones polémicas que han afectado de manera más o menos directa al mundo del videojuego. Hemos seleccionado algunas de ellas para recordar situaciones que no deberían repetirse o que deberían enseñarnos a todos diferentes maneras de tomarnos el videojuego y la vida en general.Algunas de estas polémicas simplemente serán olvidadas con el paso del tiempo, quizás ya hayan sido olvidadas por muchos, pero otras puede que hayan influido lo suficiente a la sociedad como para evitar determinados comportamientos.Anti corrupción contra Zed Worldwide En junio la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Audiencia Nacional, puso en marcha una operación contra Zed Worldwide . Javier Pérez Dolset fue el fundador de la empresa y fue detenido durante el desarrollo de la investigación.Su compañía ha estado ligada a la producción de películas como Planet 51 y de videojuegos como Commandos.Junto a Javier se detuvo a Ignacio Pérez Dolset , que era en el momento presidente de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y responsable de la universidad U-tad.Junto a los hermanos Dolset se detuvo a Mauricio Casal, presidente del diario La Razón, por presuntos pagos a políticos rusos, desviación de dinero de subvenciones y ayudas públicas que perjudicaron a Zed y sus trabajadores.Javier Pérez Dolset fue el único en entrar en prisión y pasó 21 días en Soto del Real hasta que pagó su fianza.En la actualidad está querellado con el Grupo Planeta al que acusa de falsificar datos bancarios en sus noticias.DEV ha modificado su cúpula directiva siendo Luis Quintáns (CEO de Badland Games) su presidente y contando en ella con otros desarrolladores nacionales como Luis Oliván de Fictiorama con una clara propuesta de acercar más la asociación al pequeño desarrollo nacional.Mass Effect Andromeda El lanzamiento, recepción y resultado final de la nueva entrega de la franquicia de BioWare ha sido uno de los casos más especiales del año 2017.En él se mezcla un resultado final irregular con un desarrollo embarrado y complejo y con un juicio popular inmediato en una de las grandes decepciones del año.Andromeda llegó en marzo y lo hizo bajo una gran polémica respecto a su apartado gráfico y los cambios introducidos a la franquicia.El juego cosechó críticas irregulares entre la decepción y la aprobación de su público y puso contra las cuerdas a la propia franquicia que quedó en stand-by después de su salida.Las animaciones de los rostros de los personajes fueron el punto central de las críticas. Sin embargo, detrás de los problemas gráficos, jugables y de concepto existía un complejo problema empresarial como destapó Kotaku en junio de 2017.El desarrollo del juego fue un pequeño infierno para todos los implicados durante sus cinco años de incubación: graves problemas con el motor gráfico, cambios de dirección, varios cambios en el escope del juego, un equipo de animación bajo mínimos sumado a una increíble presión por parte de EA para sacar el juego en la fecha marcada y el crunch correspondiente.Aunque el escándalo rodeó el lanzamiento del juego el verdadero foco de atención debería haber estado sobre los motivos por los que sucedió todo .La industria AAA de los videojuegos se rige por una serie de complejos factores que, en ocasiones, deriva en una maltrato constante de sus trabajadores repercutiendo en el resultado final de los títulos que ven la luz después de desarrollos tan accidentados y complejos.El cierre de Visceral Games EA ha sido el eje de muchas de las polémicas del año dentro del terreno del videojuego .Si en el caso de Andromeda hablábamos de problemas de concepción y de trato por parte de EA a su propio proyecto y trabajadores en el caso de Visceral nos encontramos una situación similar.EA cerró en octubre Visceral Games traspasando así su proyecto de Star Wars a otro estudio todavía por confirmar .Las fuentes oficiales apuntaban al deseo de la compañía de crear un juego que fuera una experiencia constante para el jugador para que tuviera el deseo de regresar a menudo y esto chocaba con la visión de Hennig.Visceral era uno de los estudios más caros de mantener por parte de EA y poco tiempo después Kotaku volvió a sacar a la luz la otra cara del problema.El cierre de Visceral por parte de EA no era tanto un ataque contra el juego narrativo para un sólo jugador (aunque está claro que la compañía busca centrarse en el "juego como servicio" ) y se parecía más a tratar de evitar otro Mass Effect Andromeda.El título de Hennig llevaba muchos años en desarrollo y no parecía arrancar del todo. El título de Hennig llevaba muchos años en desarrollo y no parecía arrancar del todo.

