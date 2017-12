© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Adiós 2017. Hola 2018 . No podía faltar nuestra cita anual de repasos a lo que vendrá en el mundo del cine en los próximos meses.Aquí tienes 30 títulos de películas a las que seguiremos con lupa durante todo este año.Porque ya casi termina y nos toca decir adiós a 2017 y aunque el año nos dejó grandes cintas a tener en cuenta, llegará un 2018 que esperamos y deseamos sea también muy cinéfilo.Siempre tenemos moderadas expectativas a comienzos de cada año sobre lo que puede llegar.Si los resultados son fructíferos o no ya se verá pero de momento ya conocemos muchos títulos y fechas que inundarán este próximo 2018 las salas de cine.¿Te apuntas con nosotros a repasar todas las principales que estamos esperando?IMPORTANTE: Las fechas de estrenos que conocemos son provisionales en muchos casos y pueden sufrir cambios por parte de las distribuidoras.X-Men: Los nuevos mutantes El 13 de abril será un gran día para el calendario de los fans del universo mutante.El director Josh Boone nos presentará su proyecto donde veremos a los jóvenes con poderes en la piel de actores como Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton o Alice Braga (quien reemplazó a la anteriormente elegida Rosario Dawson).Presumiblemente todo será cuestión de presentación de personajes , con los mutantes Wolfsbane (Maisie Williams), Magik (Anya Taylor-Joy), Cannonball (Charlie Heaton), Sunspot (Henry Zaga) y Mirage (Blu Hunt).Pero habrá trama potente de terror en el guión, a tenor por lo visto en el tráiler.Vengadores: Infinity War Muy esperada y con muchos adelantos que te hemos ido dando a conocer.Por ejemplo, te contamos cómo se resolverán tramas que vienen de hace una década. Hemos visto hace muy poco la nueva armadura de Iron Man que tendrá su lugar en el film.Y el rostro de Thanos impresionante e imponente ante todos los héroes que intentarán vencerlo.Y lo más importante: sabemos ya todos los secretos que nos adelantó su tráiler. El 27 de abril llegará por fin a los cines.Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald El universo de Harry Potter sigue vivo.La primera película de Animales fantásticos y dónde encontrarlos nos demostró que la historia podía dar para más y esta saga de Hogwarts podría seguir de algún modo.Nueva York, años 20 y un gran Eddie Redmayne sirvieron para cautivar a las masas. Ahora se incorporan novedades.La película será ambientada "casi por completo? en París , aunque también veremos escenas de Nueva York y Londres.Aparte de Redmayne, vuelven Dan Fogler y las "hermanas" en la ficción Katherine Waterston y Alison Sudol.El villano será Johnny Depp (quien es Grindelwald). Llegará al cine el 16 de noviembre.Pacific Rim: Uprising Llegará el 23 de marzo a las salas y sabemos que Charlie Hunnam no estará en esta secuela de la original cinta de Guillermo del Toro rodada en 2013.Además, recuerda que ya te adelantamos la sinopsis completa del film y que a los mandos está Steven S.DeKnight. Tenemos disponible un último póster publicado por la cuenta oficial de la película en Japón que te mostramos recientemente.¿Será una película solvente y estará John Boyega a la altura? Eso esperamos.El corredor del laberinto: la cura mortal Se trata de la tercera parte de las aventuras de esta popular saga y se ha adelantado de forma oficial que tendrá por broche la despedida de algunos personajes clave.Su fecha de estreno está prevista para el 2 de febrero de 2018 y en la película veremos cómo Dylan O'Brien , cuyo accidente en rodaje retrasó la filmación y estreno previstos, sigue encarnando a Thomas, quien debe adentrarse en la llamada Última Ciudad.Los increíbles 2 Somos muy seguidores de todo lo que tiene que ver con Pixar y la primera película de Los increíbles ya nos atrapó en su momento.Han pasado 14 largos años pero seguimos queriendo ver más aventuras de esta familia con superpoderes (Mr Increíble, Elastigirl, Dash, Violeta) y por supuesto mucho más sobre el pequeño y genial Jack-Jack, el bebé de la casa.El estreno está previsto para el 15 de junio. Dirige Brad Bird, garantía casi segura de éxito.Ready Player One Steven Spielberg volverá a lo grande en 2018.Uno de sus estrenos será esta Ready Player One, de la que hemos podido analizar un montón de referencias y homenajes a muchas otras películas y elementos de la cultura popular.El estreno de la película está previsto para el 28 de marzo y contará con rostros como los de Tye Sheridan, Mark Rylance, Simon Pegg y Olivia Cooke.Basada en la novela homónima de Ernest Cline, quien escribe el guión del film, nos sitúa en un futuro distópico, en el año 2044.Rampage Nuestro querido The Rock ya destripó el argumento (sin spoilers) de esta nueva película donde volvía a ser el líder de la historia.¿Vamos a ver solamente a monstruos destruyendo edificios? Bueno, puede que haya algunas sorpresas más.Que nadie pierda de vista que es un adaptación del famoso videojuego de arcade original del mismo nombre.Dirige Brad Peyton (San Andrés) y se estrenará el 20 de abril si todo se adapta al calendario previsto.Muchas otras películas se estrenarán en 2018.¡Sigue leyendo!Comparte Tweet +1 Comparte Enviar 1 2 3 4 Y no te pierdas… Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B.Jordan, "Antorcha Humana".

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Gill ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi