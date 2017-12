/ El presidente de la Comisión Permanente de Servicios Públicos e integrante del Partido Patria Para Todos (PPT), José Bracho , propuso este jueves al gobierno del municipio libertador, presidido por Érika Farías, la creación de un Comité de Usuarios para solventar el problema de transporte en la capital.Bracho argumenta que las reuniones solo participan el gremio del transporte y la alcaldía, pero "no toman en cuenta a los usuarios, que padecen el problema de transporte"."El llamado es a la alcaldesa, para crear un comité de usuarios, con gente que sienta y padezca, porque normalmente en las reuniones ignoran a los usuarios", expresó. Afirmó que durante la gestión de Jorge Rodríguez en el municipio, "solo se reunió con la comisión de Servicios Públicos dos veces", por lo cual pidió a la alcaldesa Érika Farías "no cometer el mismos error".(Lea también: Habilitan dos canales de la AFF tras reparaciones en el distribuidor del Jardín Botánico) Asimismo, recomendó "municipalizar el sector transporte" para que esté "al control de la alcaldía, sin limitar el funcionamiento del servicio privado".También hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que impulse "la dirección colectiva y el PPT tenga más incidencia".Recolección de basura Por otra parte, el concejal explicó que se necesita una inversión para desarrollar "un plan extensivo" que tienen como concejales a fin de "mantener a Caracas esa navidad en condiciones favorables".Aunque dijo que el área de electricidad solo le compete al ministro Luis Motta Domínguez, dijo que el alto consumo de electricidad en estas fechas " no escapa de cualquier colapso".Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi