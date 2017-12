/ La organización Abuelas de la Plaza de Mayo anunciaron este jueves que fue encontrada la nieta desaparecida número 127 , de quien no ofrecieron detalles sobre su identidad para mantener la prudencia.La asociación indicó que al mediodía ofrecerá una rueda de prensa, en las que estarán presentes las tías de la joven, quienes desde hace "40 años esperan este encuentro".El más reciente caso de una nieta encontrada se registró el pasado 5 de diciembre, cuando fue presentada la nieta número 126, llamada Vanessa, quien es hija de Edgardo Garnier y Violeta Ortolani (desaparecidos durante el régimen militar de 1976 y 1983).(Lea también: Bolivia desea seguir siendo "campeón de la economía latinoamericana" )La nieta relató que se acercó a la organización al enterarse que no era la hija biológica de sus padres, por lo que " " me enteré un sábado y al lunes siguiente ya estaba acá para preguntar si era hija de desaparecidos, más que nada por mi fecha de nacimiento".Las Abuelas de Plaza de Mayo, procuran localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar que rigió en Argentina entre 1976 y 1983.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi