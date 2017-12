/ El Gobierno Bolivariano seguirá impulsando la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), por encima de cualquier adversidad que se presente afirmó este jueves el Presidente Nicolás Maduro A través de su cuenta en Twitter el primer mandatario señaló que “cuando se trata de satisfacer a nuestro pueblo y brindarle todas las garantías, no nos detenemos”, por lo que cerró el 2017 con la entrega de la vivienda 1.923.869 a igual número de familias venezolanas.“Cerrando el año 2017 entregamos la vivienda 1.932.869 para el disfrute de la familia Venezolana. Cuando se trata de satisfacer a nuestro pueblo y brindarle todas las garantías, no nos detenemos. Seguiremos impulsando la GMVV por encima de cualquier adversidad”, escribió Maduro Solo en el 2017 el Gobierno ha entregado a través de la GMVV un total de 572.000 soluciones habitacionales.“Es un récord mundial, no hay un país en el mundo que haya construido para el pueblo 572 mil viviendas”, apuntó el presidente la tarde de ayer durante la entrega de 248 viviendas en Ciudad Tiuna, Caracas, al tiempo que reiteró que de dicha cifra más del 40% fueron otorgadas a parejas jóvenes.Indicó que a principios de 2018 la Revolución Bolivariana alcanzará las dos millones de familias atendidas a través de esta política habitacional que fue creada en 2011 por iniciativa del comandante Hugo Chávez, quien llamó a atender, en un principio, a las familias venezolanas que habían quedado sin techo propio a consecuencia de las intensas lluvias registradas en el país a finales de 2010 e inicios de 2011.Posteriormente, se extendió al resto de la población, principalmente a aquellas familias que por razones económicas -debido al alto costo de los inmuebles del mercado especulativo- no habían podido adquirir una casa propia.Para los próximo 6 y 7 de enero de 2018, este programa social tiene previsto llevar un plan integral de mantenimiento a más de 1.400 urbanismos de la GMVV.Cerrando el año 2017 entregamos la vivienda 1.932.869 para el disfrute de la familia Venezolana. Cuando se trata de satisfacer a nuestro pueblo y brindarle todas las garantías, no nos detenemos. Seguiremos impulsando la GMVV por encima de cualquier adversidad. pic.twitter.com/XDcBuWiGue- Nicolás Maduro (@Nicolas Maduro ) 28 de diciembre de 2017T/ AVN F/ ReferencialCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi