Según publicó este jueves la prensa lusitana, hasta cuatro jugadores del club Río Ave, de la primera división del balompié portugués fueron imputados en una investigación sobre amaños de partidos .Preguntada por la AFP, la Fiscalía General de la República Portuguesa no podía confirmar las imputaciones.Según una información revelada por la televisión SIC y sobre la que también incidió el diario Correio da Manha, los cuatro jugadores, cuyas identidades no fueron reveladas, son sospechosos de haber recibido dinero para provocar la derrota de su equipo en un partido de la liga portuguesa contra el Feirense, el 06 de febrero de 2017.El Rio Ave, que terminó séptimo la pasada temporada, perdió ese duelo por 2 a 1.Las apuestas deportivas sobre el partido fueron suspendidas poco antes del inicio del choque debido a un "volumen atípico", según indicó entonces la instancia pública que gestiona las apuestas registradas en Portugal, Jogos Santa Casa.La cantidad total de las apuestas se acercaría a 500.000 euros, según la prensa.El club de la región de Oporto reaccionó a la noticia con "sorpresa e indignación", afirmando que no tenía "ninguna información" sobre el proceso, que por ahora se mantiene secreto.Después de la suspensión de las apuestas en el partido ante el Feirense, la policía judicial abrió una investigación "en la cual personas ligadas al Rio Ave aportaron toda la cooperacón solicitada, hace seis meses", precisó el club en un comunicado.La Liga Portuguesa, por su parte, reafirmó su "total confianza" en los participantes en sus competiciones y en particular en el Rio Ave.