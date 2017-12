Esta noticia ha sido leída 17 veces

Durante la celebración de Fin de Año solemos disfrutar de un momento de alegría con varias copas de alcohol. Sin embargo, muchas veces el exceso nos pasa la factura al día siguiente, cuando amanecemos con fuertes dolores de cabeza, náuseas, acidez estomacal, dolor de cuerpo, entre otras molestias por la terrible resaca."Debemos de tener en cuenta que el alcohol en exceso no te dejará disfrutar las fiestas como se debe, por eso aquí les dejare unos tipos antes, durante y después de beber alcohol que pueden ayudarte disminuir el malestar de la resaca. Recuerda que no hay alimentos o métodos que curen la resaca, pero si puedes seguir estos tips que te ayudaran a aliviar los síntomas propios de este problema" manifestó la nutricionista del Portal Salud en Casa, Mewsette Pozo García.De acuerdo con la especialista, antes del festejo con copas de alcohol, debes haber consumido alimentos ya que ellos ayudaran a enlentecer la velocidad de absorción del alcohol "Asimismo los alimentos que debo consumir antes de beber alcohol deben ser altos en fibra y grasa saludable ya además de retardar la velocidad de absorción de alcohol protegerá tu mucosa gástrica que suele ser dañada por el exceso de alcohol. Por ejemplo consumir una bebida a base de avena o unidades de almendras", precisó.Cuidado con la deshidratación"Durante la celebración debes de hacer la técnica de 1 + 1, es decir por cada vaso de alcohol que yo tome debo tomar 1 vaso de agua. Es decir si deseo tomar 10 vasos de cerveza debo ingerir también 10 vasos de agua, este método te ayudara a beber menos cantidad de alcohol y por tantos menos calorías, ya que el agua no aporta calorías, nos da sensación de saciedad, además de aumentar la capacidad de eliminar el alcohol", sostuvo.De acuerdo con Mewsette Pozo, ni bien nos levantamos debemos de ingerir cantidades generosas de agua, ya que el exceso de alcohol generalmente causa deshidratación. No esperes sentir sed que eso ya aun complica la situación de deshidratación. Si toleras alimentos, es decir no presentas náuseas, debes de consumir algún caldo o sopa (ya que tiene altas concentraciones de sodio – el cual has perdido por el exceso de alcohol)."Debes de consumir frutas con alto contenido de agua como melón, sandía, papaya o algún jugo de frutas refrescantes como jugo de naranja (de presentar gastritis debes evitarlo tomar con el estómago vacío ya que te causara mucho acidez). Evitar las preparaciones muy acidas y picantes como por ejemplo el cebiche después de una resaca irritara más tu mucosa gástrica.La nutricionista del Portal Salud en Casa, indica que es un mito de que al día siguiente de terminar la resaca con otro vaso de alcohol te recuperas, lo único que hará es disminuir la sensación de resaca además de retardar la eliminación de alcohol del cuerpo. "Hacer ejercicio, por ejemplo un paseo o una caminata ligera te ayudara a eliminar algunas toxinas causadas por el exceso de alcohol", agregó.