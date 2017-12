Esta noticia ha sido leída 24 veces

/ ENTORNOINTELIGENTE.COM / El cantautor Pavel Núñez denunció que hay un sin número de comunicadores que tienen un aval académico y una preparación para hablar, pero que utilizan esa preparación para llenar vacíos internos, crear distorsión y eso a su vez genera violencia.Entrevistado por la abogada Lenis García en su programa "Opiniones", el intérprete de "Paso a paso" se proclamó en contra de la violencia en general y repudió la que se ejecuta contra la mujer . No obstante, instó a dirigir el mensaje a la raíz del problema, a lo que propaga el mal y lo hace crecer.En una entrega especial transmitida el día de Nochebuena, a través de la Red Nacional de Noticias (RNN), canal 27, dijo que hay mucha gente desinformando. "Es bueno que se sepa que hay mucha gente en los medios de comunicación desinformando y sembrando odio donde debe haber un acuerdo", subrayó el compositor."Hay seres humanos con déficit de atención que les gusta llamar la atención y que entienden que otras personas que a lo mejor no tienen un acervo o una preparación como la suya pueden escucharlos. Entonces llenan ese vacío con tus oídos y con tus ojos, pero al final lo que están llenando es un vacío de ellos. ¿Qué es lo peligroso de esto? que esos vacíos vienen acompañados de títulos universitarios y de preparación, entonces mal usan la información", argumentó.Núñez, precisó que así como hay mujer es maltratadas, también hay hombres desempoderados. "Con esto no quiero, defender a los abusadores, están ahí y son producto de una sociedad que propone personas con características y situaciones que generan una reacción violenta. Pero entiendo que el mensaje debe ser dirigido a la no violencia en general, porque si nos enfocamos a la violencia de un solo lado estamos dejando coja la mesa y como quiera vamos a estar mal, en el momento que se resuelva una pata, vamos a cojear de la otra", expresó.El intérprete de música romántica aseguró que la descomposición en la sociedad dominicana, va más allá de la violencia en sí. Indicó que la descomposición viene de un no punto de encuentro entre mujer y hombre, "no hay un "happy medium", nadie quiere dar el brazo a torcer o en su defecto hay quienes han dado demasiado el brazo a torcer, entonces no hay equidad, ni equilibrio", añadió.Durante la entrevista Pavel se definió como padre ante todo, aseguró que no negocia pasar la Nochebuena rodeado de su familia y que come cerdo asado, moro de gandules y todos los platos tradicionales que se colocan en las mesas dominicanas.El ganador del premio Emmy por su especial "The Big Band Núñez", indicó que ve los premios como un estímulo. En otro orden, señaló que lanzará cuatro volúmenes de "Oratoria y otras historias" en formato EP de cuatro canciones.