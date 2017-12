Esta noticia ha sido leída 42 veces

/ ENTORNOINTELIGENTE.COM / Bizum, la solución de pago inmediato por móvil de la banca española, ha alcanzado el millón de usuarios. Con este hito se cumple uno de sus objetivos estratégicos para 2017.Hasta el momento se han realizado más de 3 millones de operaciones con un volumen asociado superior a 180 millones de euros, lo que supone un importe medio por transacción de 58€. Además de pagar entre particulares con sólo seleccionar el contacto de la agenda del teléfono, los bancos de Bizum han ido ampliando sus posibilidades permitiendo hacer solicitudes y pagos múltiples, donaciones a ONG, pagos por voz, desde redes sociales , etc.Para Ángel Nigorra, director general de Bizum, "Llegar al millón de usuarios es uno de los objetivos estratégicos que nos habíamos marcado para este año. De cara a 2018, nuestra meta es mantener esta dinámica de crecimiento sostenido de usuarios y operaciones para llegar a duplicar los valores obtenidos y convertir a Bizum en una de los servicios de pago preferidos por los usuarios".Actualmente, son 30 entidades las que ya se han sumado a este proyecto de innovación digital abierto a todo el sistema bancario español. Este conjunto representa una cuota de mercado superior al 96% de los clientes, para los que Bizum está disponible a través de su app bancaria o en su banca online.En cuanto a los usos más habituales del servicio, los pagos a medias figuran como los más frecuentes. Así, gastos compartidos entre compañeros de piso, desayunos, pagos de las cañas, regalos conjuntos, botes en viajes, etc., son aquellos usos identificados como los más recurrentes por los usuarios en redes sociales Con objeto de ampliar su ámbito de uso, Bizum ya ofrece el envío de donaciones a ONG y próximamente se podrá pagar en comercios online. Durante las próximas semanas, se probará la solución en forma de un proyecto piloto con el doble objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y ofrecer una experiencia de pago adaptada a las necesidades de comercios y clientes. Una vez concluido, a lo largo del año que viene, se extenderá y generalizará el servicio.Una iniciativa conjunta de la banca españolaBizum es una solución de pago inmediato, de cuenta a cuenta, a través del móvil, cuyas ventajas para el usuario son: la universalidad, al estar disponible en cualquier Smartphone y sin tener que cambiar de banco, por estar interconectada con todos; la comodidad, puesto que no es necesario conocer el número de cuenta del destinatario, sino solo incluir su número de teléfono móvil (o seleccionar su contacto en la agenda de nuestro teléfono); la rapidez, dado que en menos de 5 segundos el dinero está en la cuenta del destinatario; y la seguridad y la confianza derivada de contar con el respaldo de la banca española y utilizar sus aplicaciones y medidas de seguridad, sin tener que aportarse datos adicionales.Bizum es un proyecto conjunto que se enmarca entre las iniciativas de innovación digital de la banca española, un nuevo servicio en materia de pagos con el que los bancos amplían la oferta de servicios de pago a sus clientes. Este proyecto cuenta con la participación de entidades que representan una cuota de mercado superior al 96%.En junio de 2016 quedó constituida la Sociedad de Procedimientos de Pago S.L., compañía responsable de gestionar Bizum. Actualmente, 27 entidades bancarias son sus accionistas: CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Banco Sabadell, Bankia, Banco Popular, Kutxabank, Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural), Unicaja, IberCaja, Banco de Crédito Cooperativo (Grupo Cajamar), Abanca, Bankinter, Banco Mare Nostrum, Liberbank, Caja Laboral, Evo Banco, Banca March, Cecabank, Caja Rural de Castilla la Mancha, Caja de Crédito de los Ingenieros, BNP Paribas Sucursal en España, Banca Pueyo, Banco Caixa Geral, Banco Mediolanum, Caja Rural de Almendralejo y Self Trade Bank.Por su parte, en la web www.bizum.es, disponible también en catalán, gallego y euskera, se puede acceder a las entidades que ya tienen disponible el servicio.Bizum cuenta con la colaboración de las asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) e infraestructuras de pagos (Cecabank, Iberpay y Redsys).