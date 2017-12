© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Un adulto es aquella persona que asume la responsabilidad de sus actos y las consecuencias de los mismos, afrontando con madurez cada una de las aventuras y desventuras de la vida.Dicho esto, cada día vemos como el Gobierno se comporta como niño, desde la victimización, la culpa siempre es de otros, y no aceptan que son humanos y pueden equivocarse.Ahora la culpa de que los perniles prometidos al pueblo como un aval electoral (compra de votos) es culpa de un saboteo por parte de Portugal. Como niño lloron le echan la culpa a otro y solo falta que vayan a acusarlo con la maestra.Vemos que quienes nos gobiernan son niños malcriados que no asumen con madurez y seriedad las consecuencias de sus acciones.Hace poco hubo un fallo eléctrico en el Zulia y… ¿cual fue la respuesta?: La culpa es de un saboteo y no de la falta de mantenimiento del sistema, falta de equipos y hasta falta de personal calificado.El fallo del suministro de la gasolina es culpa del "bloqueo" más no es culpa de que las refinerías de Venezuela no producen combustible y hay que comprarlo a otros países.Y así sucesivamente siempre buscando culpables para justificar sus errores y desaciertos.Creo que el día que nuestros gobernantes asuman su papel como adultos y reconozcan sus errores, buscando así remediarlos como adultos y con madurez.Entonces dejaremos de ser un país de Kinder Garden y comenzaremos a ser un país de progreso.Mientras tanto, por favor que alguien le cambie los pañales, por que ya están fulll de excremento.

