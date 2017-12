© Victor Gill.

¿En qué se parecen el trigo ruso, los perniles y el CLAP navideño?: En que ya nadie puede hacer nada contra la corrupción burocrática.Alguien escribió por las redes sociales "ya está bueno con la roncha del pernil, pasen la página" a lo que otro decía "en ésta Navidad mucha gente entendió lo que es un cuento chino" y en otro foro por allí se preguntaban "que tuvo de bueno y no tan bueno el 24 y 25 diciembre" … Y éste foro llamó mi atención por la pregunta y me puse a leer las respuestas del pueblo noble, trabajador, honesto y sin enchufe que está llevando palo, calamidades y encima es víctima de delincuentes y corruptos!Muchas respuestas dignas, conmovedoras, reflexivas… Sin embargo, traeré la respuesta de una [email protected] porque nos retrata y nos identifica a muchos, ella (Gisela) dijo: …"Mi navidad llena de conversación amena, sin hallacas, sin pan de jamón, sin dulce de lechosa, una cena de normal agradeciendo a Dios por tener no lo tradicional pero si la comida, lo peor cero regalitos a mis familiares cercanos, nuestra chicha como bebida tradicional tampoco pude hacerla, con una enorme satisfacción hubiese cambiado mi noche de navidad por la presencia de mis hijos haciendome compañía, pero los pasajes de un estado a otro no bajan de 200 mil y son cuatro (ida – regreso) aparte de los 1000 que están cobrando de pasaje urbano, cuánto suma? Teniendo el MPPT centenares de Yutong, ¿porque no los ponen a precio moderado a funcionar hacia cualquier, donde está el Ministro? Cuando el Gobierno decida hacerle frente a los especuladores de verdad, es que surgirá definitivamente la Nueva Patria…" Otro forista (Giovanni) le respondió con un me gusta: " Hay muchas vivencias en el colectivo de donde podemos obtener tantos aprendizajes".Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde… Ni Gobierno ni Oposición aprecian el pueblo que tienen.Ciertamente nuestro país por ahora, es un campo de batalla, y se trata es de sobrevivir y la gente intenta todos los medios posible. Esa es la cruda realidad que nos ha sido impuesta, y ojalá fuera sólo por el petróleo, por nuestras riquezas, por nuestro suelo; pero lo que realmente nos quieren quitar a toda costa en estos momentos es nuestra SOBERANÍA… ¡Eso es lo que nos quieren cobrar y nos lo harán pagar bien caro!Y por el otro lado, mientras nuestro gobierno revolucionario sea incapaz de transformar nuestras cacareadas riquezas en comida, medicina y en valor adquisitivo de bienes y servicios esenciales para vivir viendo, seguiremos jodidos y en manos de delincuentes de cuello blanco y corruptos de cuello rojo, una dupla malévola y despreciable que pareciera han hecho de la patria su negocio redondo.

