¡Alerta Pueblo Revolucionario!¡Alerta Presidente Nicolás Maduro Moros!Hoy, quisiera recordar las sabias orientaciones, que nos entregara nuestro Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, en cada proceso eleccionario: ¡Cuidado con el triunfalismo! La Oligarquía venezolana y la CIA, con sus laboratorios, permanecen induciendo los niveles de inflación en nuestra Economía. Hay que explicarle a la población las dimensiones de esta guerra de cuarta generación. El imperio norteamericano, intenta minar la confianza de las políticas económicas revolucionarias; y diluir la esperanza del pueblo.¡Atención! la Oposición apátrida y la oligarquía parasitaria, son el primer factor de perturbación de la economía venezolana; ellos, en forma sistemática generan toda la problemática del poder adquisitivo del país, apostando a la insolvencia del gobierno nacional.¡Ojo avizor con esta situación! Los comerciantes, en su mayoría en todas sus escalas, ejecutan una estrategia mancomunada de evasión fiscal, más del 90% no pagan en forma transparente sus impuestos.No hay que ser un erudito, ni un gran analista político, para intuir que el candidato presidencial de la Oposición, quien impondrá el departamento de Estado Norteamericano, es Lorenzo Mendoza.Atención Compatriotas "quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que oiga" Los imperialistas y la Oligarquía parasitaria de este país, usarán como estrategias electorales las promesas que incidan en la esperanza y la confianza, como la aparición de los alimentos y el control de la inflación.Estos enemigos, pueden tener entre sus planes invertir grandes cantidades de dinero, que podrían ascender a 50 mil millones de dólares; con el concurso de sus socios internacionales, para desplegar esta infausta campaña.La imagen de Lorenzo Mendoza, se utilizaría para prometer ayudas, asegurando que celebrarán acuerdos con sus colegas los avaros comerciantes; para cambiar el escenario de acceso de la población a bienes y servicios.Sobre este respecto, les indico que el lingüista Noam Chomsky, dentro de las 10 formas de manipulación mediática, identifica el "crear problemas y después ofrecer soluciones", con el método " problema-reacción-solución " .La oligarquía participa en esta Guerra Económica, causa el problema, lo agrava cada hora que transcurre; y con la mayor desfachatez, pretenderá lanzar un candidato presidencial que sería el "solucionador".Compatriotas, fíjense como actúa la canalla, hipócritas y Fariseos: Según los oligarcas el problema de la comida, "es ineficiencia del gobierno"; al potencial candidato Lorenzo Mendoza, le presentarán como una persona "ecuánime"; un "verdadero gerente" "resolverá el problema de la comida" "joven" "capaz" "decidido" "nacionalista" "emprendedor" "con un abolengo pulcro" "con una fortuna proveniente de un trabajo honesto" "Lorenzo luchará contra la corrupción" Pues allí, les presento en mi opinión, la que podría ser una estrategia de estos apátridas, para buscar obtener 10 millones de votos.Óigase bien, estos conspiradores, podrían hacer una "inversión" de 50 mil millones de dólares, para la campaña ofreciendo ayudas a los venezolanos (as) y a los trabajadores (as) de áreas estratégicas.Así pues, a doscientos años del nacimiento de nuestro glorioso General Ezequiel Zamora, lanzo el grito de Guerra : ¡Horror a la Oligarquía! En este comunicado, apelo a la madurez política del pueblo venezolano; hago un llamado a los líderes y liderezas de base de nuestro proceso revolucionario; a ocasionar el debate de ideas y desenmascarar las intenciones de estos Apátridas.La derecha venezolana, sólo pretende hipotecar nuestra soberanía a las potencias extranjeras; así como negociar la paz de la nación, con el Fondo Monetario Internacional.La Oligarquía perversa de este país, debe saber que nosotros, los soldados y soldadas del ejército soberano, cumpliremos el Legado del General Ezequiel Zamora.Al presidente Obrero Nicolás Maduro , manifestamos, nuestro apoyo irrestricto, recomendándole lo siguiente:1) Desarrollar un operativo masivo, simultáneo a nivel nacional, con EL PUEBLO, los Órganos del Estado, conjuntamente con los Ministerios competentes y las Organizaciones de las bases del Poder Popular; y eliminar el sistema de Evasión Fiscal y especulación ejecutado por los comerciantes Operadores de esta guerra.2) Asumir el tema de los alimentos, como un asunto de Estado; y arrogarse el control de su distribución desde las puertas de las fábricas, para ser entregados a los establecimientos mercantiles que aparezcan en el Rupdae; evitando la desviación de alimentos a empresas fantasmas o de maletín. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.veAsimismo, la venta de los alimentos, efectuadas por empresas POLAR S.A y los 700 grandes industriales, deben ser auditadas en forma inmediata; por tanto, se propone confiscar la DATA de los códigos comerciales, por municipios y estados.3) Procesar a todos los comerciantes que incurran en los Delitos tipificados en las leyes de la República; procediendo a juzgar eficientemente a estos delincuentes y demandar los créditos fiscales en favor de la República.Las autoridades regionales y municipales, deben ser garantes de la erradicación de las acciones desestabilizadoras de todos los "bachaqueros".4) Redimensionar la política fiscal y efectuar las retenciones tributarias, mediante los puntos electrónicos que deberán ser controlados por el Estado.Resultará necesaria la modificación de la plataforma tecnológica del SENIAT.Me despido, enviándole un saludo de amor y esperanza al pueblo venezolano.Sigamos unidos en Victoria, ¡Pronto obtendremos las soluciones a esta guerra económica!Nosotros, los venezolanos y venezolanas, por siempre, seremos hombres y mujer es Libres.¡Viva la Patria, Viva Bolívar, Viva Chávez y la Revolución Bolivariana!Atentamente,Célida Corina Rendiles N.Abogada de la patria, vocera, trabajadora petrolera y Coordinadora Organizacional de los Clap Obreros de PDVSA.¡Independencia y patria Socialista!¡Viviremos y Venceremos!

