La reciente declaración del presidente de la República intentando dar respuesta a la gente enardecida que ha trancado calles y avenidas en todos el país por las promesas incumplidas del gobierno sobre la entrega de unos "perniles", en las llamadas "navidades felices", no pudo ser más patética, al afirmar que los mismos no llegaron por "saboteos" internacionales, razón por la cual debemos preguntarnos, si tanto sabotaje es parte de una verdad que se hace reiterativa, o excusas para seguir negando la incapacidad de un gobierno.Y al igual que los "perniles", ante los constantes fallas de electricidad, también en cualquier parte del país, cuyas interrupciones de tan importante servicio se extienden por amplios períodos, incluyendo días y noches en 24 horas y más, preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Decirnos que semejantes "apagones" son originados por saboteadores "robacables", a quienes nos les importa morir electrocutados, o más sencillo aún, encontrar a la "iguana culpable" que emplean para esas acciones los terroristas del imperio.Y ante la escasez de gasolina, en especial la de 95 octanos, en cualquier punto del país, así como la nula producción de lubricantes preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Decirnos que tal falla de suministro se debe al "sabotaje" de la derecha apátrida e imperialista que se lleva de contrabando nuestros combustibles, aunque los propios trabajadores denuncien la quiebra de la industria petrolera.Y que toda esta barbarie nos lleve por la paralización absoluta del transporte público en el país, preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Ofrecer a través de los jerarcas del partido rojo-rojito, que el transporte del futuro serán las llamadas "perreras" o los llamados camiones de estaca o volteos como forma de movilización segura y "revolucionaria".En cuanto al déficit de medicamentos, así como la inmensa crisis asistencial que se vive en los hospitales, ambulatorios y otrora módulos de "Barrio adentro" preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Decirnos que las medicinas no llegan por las transnacionales farmacéuticas, o terminar por echar la culpa al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos sobre nuestra debacle de salud.Y si la escasez está relacionada con los alimentos, es decir, porque no encontramos harina de maíz, azúcar (con todos los centrales azucareros en manos del gobierno), pastas, atún o sardinas en lata, pollo, carne, o cualquier producto esencial, preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Los culpables son aquellos que pidieron "sanciones internacionales" contra los "abnegados", "entregados" y "revolucionarios" funcionarios venezolanos, y por supuesto, no faltará la responsabilidad del "pelucón" capitalista que sube el precio de la comida para generar "hambre en el pueblo":Y encontrar a los responsables en la devaluación de nuestra moneda, o sea, la pulverización del Bolívar como signo monetario, preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Decirnos que la culpa es del portal afiliado a las mafias de Trump , de nombre "Dólar Today", que juega con la "miseria de los venezolanos", aunque el madurismo mantenga un férreo control de cambio, incluyendo una tasa de cambio de 10 bolívares por dólar.Y en relación con el salario, cuando un kilo de carne o pollo, un cartón de huevos, un kilogramo de queso o jamón, supera con creces el 100% del salario mínimo, preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Salvo seguir mintiendo al pueblo, al punto que hasta el ministro de Educación se atreve a decir que los docentes recibieron "aumentos salariales del 900%" en 2017, cuando ni siquiera tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y lo que queda de transporte público, porque hace tiempo que deben cubrir sus labores pedagógicas con la ropa llena de remiendos, o con los zapatos en muy desgastadas condiciones.Si vemos que muchas empresas y comercios están cerrados, como por ejemplo, las ensambladoras de vehículos, preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Callar ante el abandono de tales empresas del país, porque como transnacionales, pues el discurso de "guerra económica" en este caso, deja muy mal parados en sus permanentes engaños políticos a las cúpulas del poder.Y sobre la delincuencia, aunque los malandros a diarios nos asalten o asesinen, preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? ¡Nada! Salvo hablarnos de una "cifras" que indiquen que ha disminuido el delito en Venezuela ¡Aunque usted no lo crea!En síntesis, preguntamos: Maduro , ¿qué coño hacen ustedes como gobierno? Tal vez nuestros estómagos, neveras, bolsillos y hasta sentimientos acompañados de lágrimas tienen la respuesta. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea

