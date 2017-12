© Victor Gill Ramirez

Ya lo sé: Es muy largo. No es el estilo de un artículo: conciso y contundente, como el de [email protected] que, en Aporrea, son muy leídos. Tiene un tono un tanto personal: Escribo para mí mismo y para mis [email protected] No tanto para quienes lo leen en Aporrea. Mi familia, al ver el título del artículo anterior (*), sin leer su contenido, gritaron: ¡Papi Presidente! : "Por ti si votamos", exclamaron."Tú si eres un buen candidato". Al menos, tengo aceptación entre mi familia. No toda, claro está. [email protected] me hicieron importantes observaciones. Acepto las críticas: bienvenidas sean. Cómo me cuesta rectificar: ¡soy testarudo! Maduro y Ramírez no son los únicos.(*) Ver en: www.aporrea.org/actualidad/a257015.htmlLOS ERRORES DE CHÁVEZ… SIN HABLAR MAL DE ÉL.A Chávez también le costaba corregir entuertos.Se ponía muy terco e intransigente. No aceptaba las críticas, tan fácilmente. Un día le hice ese comentario a Ramírez y me dijo: "Tú sabes cómo es Chávez". Había que decirle lo que él quería escuchar. Y Ramírez lo supo hacer. Como [email protected] [email protected] que ayer lo hicieron con Chávez y hoy lo hacen con Maduro . Yo no sirvo para ser parte del cortejo de aduladores, aunque parezca que lo soy. Así le pasa a la mayoría de los Presidente, como diría Carlos Matus: necesitan un "soporte cálido e íntimo" que les ofrende lisonjas.Por eso me gusta más formar parte del equipó tecno-político y espiritual, "frío y calculador", que le diga la verdad al Presidente en su cara.Le eche agua fría y lo despierte. Sin dejar de reconocer sus méritos y logros.Alcanzar la sabiduría no es fácil. Seguimos, como humanos, cometiendo errores. Mantener a Rafael Ramírez, durante 10 años, en PDVSA, fue uno de los más graves errores de Chávez. A Giordani en Planificación y Finanzas y a Merentes en el BCV, también fue una delicada falta. Algún día, en "frío" y "a la distancia" se sabrá por qué. Hoy, "los platos rotos" los paga Maduro y su equipo. Entre otras cosas porque no lo saben ni [email protected] [email protected] o porque sabiéndolo no lo dijeron oportunamente.DIRIGIR ANTES A PDVSA ERA FÁCIL AHORA ES COMPLICADODirigir PDVSA con paz laboral, con el apoyo de Chávez y con muchos recursos, es una papaya.Dirigirla hoy debe ser una tarea titánica y corajuda. Esa es mi verdad. Probablemente no es la verdad de [email protected] Por supuesto, tendrá un gran mérito quien logre resolver, a la brevedad posible, la situación de crisis económica que hoy vivimos en Venezuela , que pasa por resolver la grave situación interna que vive y nos "legaron" otros, como RRC, en PDVSA y Ameliach en PEQUIVEN.De manera que dos militares tienen sobre sus hombros una importante tarea: Rubén Ávila Ávila en PEQUIVEN y Manuel Quevedo en PDVSA.Muchos problemas que surgirán y "explotarán" son acumulaciones históricas de malas decisiones tomadas en años anteriores, incluso cuando RRC era Presidente de PDVSA y Ameliach, lo era de PEQUIVEN (Clark y Juan Carlos, cayeron por inocentes, como caerán [email protected] en el día de hoy 28/12).No nos caigamos a coba: La verdad es la verdad. Aunque duela.LOS RODRÍGUEZ: UNA DUPLA QUE PUEDE AYUDAR MUCHOLo saben los Rodríguez: Alí y Félix, en el caso de PDVSA.Estos son unos caballeros. No han querido hablar. Al menos, públicamente. Alí, hazlo "antes de que se (te) olvide". El "gallito" adelantó "algo" a su manera. Alí y Félix, fueron, entre [email protected] , los verdaderos artífices del rescate de PDVSA: ellos si sabían lo que hacían y saben lo que hay que hacer.En los primeros años Ramírez estaba apenas aprendiendo. Supongo aprendió algo. Incluso a callar y a complacer a Chávez, aunque estuviéramos hundiendo a PDVSA y al país. Esa es la verdad. Tenemos que hablar en voz alta y perder el miedo. Yo lo tuve y aún lo tengo. Pero: "cuando el clarín de la patria llama….". Cada quien tiene su estilo. Este es el mío. A corto plazo, quizás, no se comprende. Mañana se entenderá: si Dios quiere.Continúemos, con el artículo anterior:¿QUIÉNES DE [email protected] POTENCIALES [email protected] TIENEN MÉRITOS SUFICIENTES PARA SER PRESIDENTE?No hay lugar a dudas que, [email protected] de [email protected] militantes y simpatizantes del GPP y del PSUV, incluso del PCV, PPT, MEP y otras fuerzas aliadas, tienen los méritos suficientes para optar a la Presidencia.Hace poco, Tareck El Aissami, Vicepresidente de Venezuela , anunció en un acto público – no sé si extra oficialmente – la candidatura presidencial del actual Presidente.Dijo, algo así: "El Presidente Maduro tiene los méritos revolucionarios para ser reelecto".Ya sabremos, en el 2018, quienes son realmente [email protected] Sean de Izquierda, del Centro o de la Derecha. Hasta ahora, sólo hay amenazas aquí y allá. El Presidente Nicolás Maduro ya fue lanzado al ruedo y, como dice el refrán popular: "el que pega primero, pega dos veces".Los otros están por verse. Yo estoy y estaré de frente con Maduro y, aunque también reúno los requisitos, para ser Presidente, cumplo con las restricciones y creo tener los méritos suficientes para aspirar a la Presidencia, no me propondré pues, no sólo estoy a favor de la UNIDAD del partido y de nuestro pueblo.Sino que, además, lo haré por lealtad a Chávez que nos dio unas orientaciones precisas aquel 08/12/2012.Apoyo a Maduro por disciplina militante y, sobre todo, porque conozco el "camión de esfuerzo y sacrificios" del Presidente Maduro y del equipo que le acompaña y porque estoy consciente de mis limitaciones y mis circunstancias: no tengo vida en una confrontación electoral.Ni loco que estuviera. Ya hice un experimento en Mérida, como pre-candidato a Gobernador y, reconozco, autocríticamente que no sólo no fui electo – llegué entre los últimos, lo cual era lo esperado – sino que no logré los objetivos que me había propuesto alcanzar.Sólo fue una estratagema para buscar apoyo a ESCOLAG. El Gobernador electo, que me juró su apoyo, me jugó luego al escondido. Cada quien se arropa hasta donde le alcance la cobija. Él que se ponga a inventar le puede salir cara su jugarreta. Me lo ha dicho la vida. Creo que Rafael Ramírez (RRC), debería pensar bien lo que ha manifestado de querer ser candidato. Salvo que ocurra alguna sorpresa en el 2018. Aunque, en esa materia: lo dudo.MADURO TENÍA LOS MÉRITOS: ¡LO DIJO CHÁVEZ!Chávez, aquella noche alabó la gestión de Maduro durante todos los años junto a él y destacó que Maduro era "uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad" Leamos el texto completo, para refrescar la memoria:"(Nicolás) Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera —Dios sabe lo que hace—, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta Patria" Más claro no canta un gallo: Chávez sabía porque lo hacía.Por supuesto, Chávez, no era la primera vez que reconocía los méritos de Maduro como líder político.Le dio, como nos dio a [email protected] de [email protected] , la oportunidad de acompañarlo. En el caso de Maduro , primero como Constituyente y como Coordinador de la Comisión del Poder Popular, luego como Diputado y como Presidente de la Asamblea Nacional y, sorpresivamente, lo nombró nada más y nada menos que Canciller, cargo que ocupó durante varios años, antes de venir a ocupar la Vice Presidencia de la República.De manera que nadie pudiera objetar que Chávez no le confió tareas de relevante importancia política ¿Y por qué lo hizo? Porque seguramente, como lo expresó esa noche del 08/12/2012, lo consideraba una persona capacitada y con buen liderazgo político, como lo ha demostrado.¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES QUE LLEVARON A CHÁVEZ A ESCOGER A MADURO COMO SU SUCESOR?Mucho se ha especulado sobre las causas o las razones por las cuales, desde aquel 08/12/2012, cuando Chávez nos sorprendió anunciando que en caso de una eventualidad él solicitaba apoyar a Nicolás Maduro para la Presidencia.En este enlace, se pueden encontrar algunos de las tantas especulaciones que se han hecho sobre la decisión de Chávez.http://www.elpais.com.co/mundo/estas-son-las-razones-que-llevaron-a-chavez-a-elegir-a-maduro-como-sucesor.htmlLo que queda claro es lo que él, con sinceridad y desde su alma dijo esa noche, lo demás son puras especulaciones y ganas de conseguirle 5 patas al gato.Recordemos, una vez más, lo que dijo esa noche:"En cuántas situaciones, en cuántas circunstancias hemos visto, y yo en lo personal, a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, allí y en distintos frentes de batalla.Pues, él queda al frente de la Vicepresidencia ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho en permanente contacto.Pero yo quiero decir algo, quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo.Si como dice la Constitución, cómo es que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela , bien sea para terminar, en los pocos días que quedan (…)Y sobre todo para asumir el nuevo período para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el período; sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que —en ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales— ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela Yo se los pido desde mi corazón" (destacado nuestro)¿Por qué no fue Diosdado, Giordani, Jagua o Rafael Ramírez o incluso su hermano Adán Chávez? ¿Por qué eligió como su sucesor a Nicolás Maduro Moro? ¿Acaso se equivocó Chávez como lo hizo con Ramírez?MADURO HA DEMOSTRADO HABER ACUMULADO MÉRITOS SUFICIENTES COMO PARA ASPIRAR A LA REELECCIÓNGanar unas elecciones - con el respaldo y el apoyo de la voluntad popular - como las ganó Maduro en el 2013 y luego poder superar la derrota de las elecciones de la AN en diciembre de 2015 e incluso, revertir la tendencia político electoral, como se hizo este año, eso si tiene méritos y de los grandes.La convocatoria a la ANC, fue una estratagema y un "riesgo calculado", que sólo puede haber tomado un "grandes ligas".Nicolás, se ganó la primera vez, el favor de Chávez de haberlo propuesto como su sucesor y por tanto pudiéramos decir que, a pesar de los méritos que el propio Chávez le reconoció para proponerlo, éste no se había ganado aún los méritos para ser el Presidente.La pregunta que podemos hacernos ahora es: ¿Tiene Maduro suficientes méritos para aspirar a la reelección? Hay quienes piensan que no, porque supuestamente, no ha hecho una buena gestión.Hay quienes pensamos que sí. Pues, no sólo ha hecho una buena gestión, sino que ha comenzado la limpieza de quienes no lo hicieron bien y hoy estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones del pasado reciente ¿Quiénes tienen la razón? Como siempre, sólo el tiempo y, seguramente, el pueblo lo dirán.NICOLÁS MADURO: UN SER SENCILLO, HUMILDE Y ESPIRITUALA propósito de una actitud humilde: Recuerdo -en plena campaña en el 2013, en Maracaibo y supongo que en todo el país- a Maduro diciendo con honestidad: "Esta v… es muy difícil para mí: Nunca pensé que algún día pudiera ser Presidente.Yo no soy Chávez, pido el apoyo y la comprensión del pueblo" Y ¿cuántas veces le hemos escuchado decir?: "No me dejen sólo, necesito que me ayuden"."Yo no soy Chávez". "Yo apenas soy un instrumento del pueblo". "Yo soy un hijo leal a Chávez y moriré defendiendo su legado más allá de esta vida".Son expresiones que son ejemplo de humildad y de consciencia de sus limitaciones.Un chofer y líder sindical que después de ser Constituyente, Diputado, Presidente de la Asamblea Nacional, Canciller y Vice Presidente, se hizo Presidente Obrero y, sin embargo, pide apoyo, porque tiene consciencia que no se las sabe todas y con humildad lo reconoce.Si hay pruebas de su ego inflado y de su soberbia descarriada, me gustaría saberlas. Como nos explicaba Matus, todo Presidente tiene algo de ególatra y es un ingrediente casi necesario, lo malo es cuando es exagerado.Hay quienes no siendo Presidentes tienen ínfulas de serlo.Mientras termino de revisar este artículo escucho una entrevista con Delcy Rodríguez, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, en el Programa con Amorin, quien al hablar del Presidente Nicolás Maduro , expresó palabras más, palabras menos, esta síntesis:"Qué más orgullo pueden tener los jóvenes y los trabajadores que tener un Presidente de espíritu joven que viene de las luchas sindicales que está dirigiendo un proceso lleno de obstáculos y dificultades, pero también de esperanzas, hacia la construcción del Socialismo del siglo XXI" Dicho por quien lo conoce mucho mejor que [email protected] de [email protected] , aunque forme parte de su entorno íntimo y de confianza, es de tomar en consideración su opinión.Ya, particularmente, lo comparto.RAFAEL RAMÍREZ Y NICOLÁS MADURO DEBEN TRABAJAR JUNTOS. ASÍ LO HE DICHO Y LO RATIFICOVer: www.aporrea.org/actualidad/a256354.html (11/12/2017)De Rafael Ramírez Carreño y de otros, tenemos muchos cuentos, anécdotas, chistes y vivencias personales y muchas otras que nos han contado.Compartimos con él, mientras nos desempeñamos como Coordinador Nacional de los Núcleos de Desarrollo Endógeno del Ministerio y PDVSA, aunque por poco tiempo (2003-2005)Estuvimos cerca de su entorno y hemos mantenido durante estos años vínculos estrechos con gente muy cercana a él, que trabajó o trabaja en La Campiña y en muy diversas áreas de PDVSA, en todo el país.Por eso no pueden meternos cuentos y sabemos de lo que estamos escribiendo. Con todo el respeto que se merece y por los méritos que, sin lugar a dudas, ha acumulado ¿Quién se los puede negar? Por eso:Con todo mi respeto Rafael.No puedo quedarme callado. Nos estas obligando a decir cosas que no desearíamos formular públicamente. La verdad es revolucionaria. Tú lo sabes. Y con toda la admiración y gratitud que te tenemos, no podemos hacernos solidarios con una actitud tuya que algunos se han atrevido a calificar de traición y que personalmente la percibo como parte de una lucha de poder interna – como expresión del juego triádico grupal – de quienes les tocó ser "los elegidos" para acompañar a Chávez en sus últimos años.Lo demás lo juzgará la historia.No podemos, repito, hacernos solidarios con ese juego, casi infantil, entre hijos de un padre que murió y ahora pareciesen querer iniciar o ¿quién sabe? continuar – pero ahora públicamente – una pelea por la herencia sucesoral.Si esta lucha se acrecienta estarás contribuyendo a crear más entropía de la que ya existe en el país ¿Es eso lo que tú quieres?No era este el momento para hacerlo.Debiste aguantarte un tiempo más, mientras se aclaraban las sospechas que existen sobre ti, por haber participado, incluso dirigido o, al menos, avalado o dejado pasar, una serie de corruptelas que se han descubierto y hecho públicas en PDVSA.No podemos juzgarte, porque no somos quien para hacerlo. De lo que si estoy seguro es que desde hace unos cuantos años, es vox populi, en PDVSA, que tú y tus llamados "testaferros", "cómplices" o quienes se aprovecharon de la falta de controles y supervisión, como tu tío Eglys Ramírez, con quien trabajé en los NUDES y siempre me pareció una persona honesta; José Luis Parada, quien está actualmente preso, teniendo casa por cárcel o es prófugo de la justicia; Jesús Luongo, Romer Valdez, Ricardo Coronado, Owen Manrique y tantos más que se mencionan, [email protected] de [email protected] cuales ahora viven en los EEUU y en otros países.Incluso, últimamente el caso de tu supuesto primo Diego Salazar y las cosas que ha adelantado la Fiscalía, de abrir un código de investigación, sobre tu relación con ese caso.No nos corresponde a nosotros denunciar y menos juzgar. Sólo repito lo que [email protected] comentan en PDVSA desde hace muchos años. Y nos habíamos callado, porque no teníamos pruebas y porque siempre pensamos en sus implicaciones. Hoy, parece que llegó la hora de "destapar la olla".Eres aún joven -como el Presidente Maduro - pudiste haber esperado, pacientemente, otra oportunidad y contribuir, como lo has expresado públicamente, a salir de este atolladero en el que nos encontramos.Y si el Presidente Maduro , decidió pedir tu renuncia o no tomarte en cuenta, él está en su discrecionalidad de hacerlo, como lo hacías tú en el Ministerio o en PDVSA, cuando la dirigías y no tomabas en cuenta a muchos líderes, gerentes y supervisores.Tú lo sabes: "Lo que es igual no es trampa" ¿O vas a pedir a Maduro que haga lo que tú no hacías?LOS ERRORES SE PAGAN Y, A VECES, MUY CAROSCometiste muchos errores en tu gestión en PDVSA y es de valientes reconocerlo.Rectifica, asume las consecuencias y si eres inocente de lo que se te acusa, ven y defiéndete y cuando salgas librado, ponte, con humildad a la orden de Maduro y de tu pueblo.Tus artículos revelan verdades y, en algunos casos, ignorancia o mala intención. Creo en tu esencia, como creo en la mía. Sólo que tenemos que reconocer nuestras insuficiencias y falencias, para poder evolucionar como seres humanos.Aprovecho, nuevamente, para pedirte colabores con el Presidente Maduro a favor de la UNIDAD y te pongas a derecho y no andes como un prófugo por el mundo.No es esa la imagen que hubiera dado el Che. Él no lo hubiera hecho "ni un tantico así". El que no la debe no la teme. Y si se cometiera una injusticia contigo y por "retaliación política" te metieran preso ¿Va a tener más mérito Leopoldo López que tú? Él se entrego como un valiente, aunque no compartamos sus ideas y asumió las consecuencias de sus actos ¿Fue una estratagema y le salió mal?Hasta Manuel Rosales vino y se puso a derecho.Ni Gandhi, ni Fidel, Ni Chávez, ni Mandela…te lo perdonarían si sigues huyendo. Necesitamos un cuatriboleado para ayudar a resolver estos problemas, no para crear más problemas de los que ya existen.No necesitamos un exquisito revolucionario de hoteles 5 estrellas o de avion es privados, con un cerco de guardaespaldas y de facilidades de logística que no tienen sino los privilegiados y los jeques del medio oriente.Han sido 15 años de muchos prerrogativas y comprendo que te cueste renunciar a ellas. Necesitamos gente que huela a pueblo, que sufra de cerca sus dolores, anden en busetas y no en carros lujosos y coman lo que puedan y no en restaurantes impagables….Con todo mi respeto te lo digo. Has sido un privilegiado dentro de este proceso, como lo he sido yo y [email protected] de [email protected] Gratitud deberías mostrar con la memoria de Chávez y el gesto solidario de Maduro que, no sólo te dejó en PDVSA un tiempo, sino que te nombró Vicepresidente de Economía, Canciller y luego Embajador en la ONU ¿Queréis más primo? Como preguntamos los maracuchos.Hubiera yo querido que me dieras vos tantas oportunidades a mí.Si, ya lo sé: me ofreciste dirigir la Plataforma Deltana y me negué. Preferí venirme al Táchira a impulsar la ESCOLAG, después de aquel impasse con Elías Jagua y la clausura del periódico "Desde Adentro" del que no voy a hablar en este extenso escrito.Suficiente por hoy.Con todas nuestras dudas te pedimos Rafael, a quienes te apoyan y al pueblo chavista: Unidad y máxima lealtad a Maduro , que es hoy la manera de garantizar la unidad y la lealtad con nuestro pueblo.Sólo unidos, a pesar de nuestras diferencias, podemos salir de esta situación tan difícil. Nos lo dijo Chávez, cientos de veces y nos lo recordó aquel 08/12/2012: Unidad, Lucha, Batalla y Victoria.Que no se nos olvide.YO VIVÍ EN CARNE PROPIA LO QUE A TÍ TE PASAYo comprendo lo que puede estarte pasando.Voy a confesarlo lloré, con dolor, que se cometiera un acto de injusticia conmigo mismo y me sintiera impotente: Una paradoja.Luchar por defender y enfrentar las injusticias sociales en contra de los demás y sentirse atado de manos y tener que quedarse callado cuando se comete una injusticia en contra nuestra: no es fácil asumirlo.Me costó. Respiré profundo y me retiré con humildad y disciplina. No abrí la bocota para echar pestes, ni escribí lo que sentía. Claro, como me enseñó, hace muchos años una amiga Brasilera en las playas de Sao Paulo: "Hugo tú crees que todo el mundo es como tú".Me adelantó un concepto: proyección. Cada uno es como es. Proyectamos en los demás, muchas veces, aquellas cosas que no nos gusta de nosotros.Recuerdo –como si fuera hoy– el año 2007, cuando el Gerente Corporativo de Asuntos Públicos, Hugo Fonseca, me llamó a su oficina – siguiendo instrucción tuyas, según me informó – y me dijo (lo tengo grabado): "El Ministro está molesto contigo por la comunicación que enviaste y las críticas que has hecho.Te pide que renuncies, para no tener que botarte" (injustificadamente, por supuesto) ¿Qué hice en ese momento?Le pedí a Hugo Fonseca – a quien hace poco lo nombraron Gerente de Asuntos Públicos de PDVSA Occidente – que me diera unos días para hablar contigo, como Ministro y Presidente de PDVSA para aclarar la situación.Fui donde tus secretarias, que me conocían y me trataban muy bien y las llamé innumerable veces y no pasó nada; hablé con Ingrid –quien era tu asistente– y tampoco pasó nada; me dirigí donde El Pica –excelente camarada a quien admiro y merece todo nuestro respeto– quien era el responsable de tu seguridad y no voy a contar detalles; el asunto es que tu circulo de seguridad y tus filtros de acceso, me impidieron acceder a tí, durante casi un mes de insistencia para hablar contigo y fue misión imposible.Por cierto: Años más tarde lo intenté, por vía telefónica, aprovechando que mi hija mayor, Ingrid, era una de las que te atendía al llegar a Maracaibo y, esa vez: "aló, aló, aló…", las comunicaciones fallaron y mi hija recibió el regaño del Gerente Corporativo de Asuntos Públicos.De vainita no la despidieron. Dios es muy grande.Un tiempo después, fui llamado de nuevo por Fonseca y le expresé: "Si esto es lo que el Ministro quiere, voy a firmar como recibida la comunicación donde ustedes me despiden dizque por faltar tres días al trabajo.No voy a renunciar. No he hecho sino trabajar, trabajar y trabajar, en lo que me asignó y luego me autorizó el Ministro, allí están mis informes de la gestión realizada.He cumplido con mis responsabilidades. Ronald Blanco La Cruz, ha solicitado que me den un año más de prórroga para terminar el proyecto ESCOLAG, en el Táchira, y ustedes se han negado con el pretexto de que fui muy crítico en mi comunicación.Están cometiendo un acto de injusticia. Y tarde o temprano se sabrá". No me dieron sino la opción de renunciar. Ya la Plataforma Deltana (que es como decir la ONU, es decir, bien lejos de Caracas) no era una opción.Fonseca insistía: "yo te aconsejo que renuncies". Y yo de rebelde, irreverente y testarudo, no lo acepté. Tal vez, como lo hizo el Ministro, debí hacerlo y publicar luego mi renuncia, como lo hiciste tú. Yo preferí callar y no hacer un escándalo de eso. Acepté mi derrota y, con lágrimas en mis ojos y dolor en mi corazón, me retiré donde ahora me encuentro.Más de diez años después y obligado, por la incomodidad que siento y la preocupación que tengo, lo hago público.Hice silencio durante más de 10 años. Me quedé callado. No fui donde Ronald ni donde Chávez para acusarte o que intermediaran por mí. No lo hice público, a pesar de que escribía y publicaba en cerca de 15 medios de comunicación social en todo el país.Tampoco demandé legalmente a PDVSA, a pesar de que varios abogados me lo aconsejaron: "Tú tienes el juicio ganado".Apenas, solicité reconsideración y nunca me respondieron, violando la Constitución y las Leyes de la República.Con humildad solicité hablar contigo para que reconsideraras la medida. Y no hubo forma ni manera. Fue imposible. No voy a dar más detalles, por ahora, de ese y otros incidentes. El Pica, Salazar, Julio González y Fonseca saben lo que pasó.Sólo quiero decir públicamente, hoy, que escribo con pesar porque soy una persona agradecida.Que te sigo apreciando y admirando, a pesar de tus errores. A la vez, no concuerdo con su actitud que, a mi modo de ver es muy grave. Como embarazoso ha sido que uno de tus asesores políticos –dicen que el principal–, Don Pepe Grillo (Toby Valderrama), desde hace años viene, no sólo defendiéndote – lo cual no sólo no es criticable sino admirable porque expresa LEALTAD y GRATITUD, misma que deberías guardar tú con Maduro – sino que ha arremetido, casi todos los días, en contra del Presidente Nicolás Maduro y del gobierno, incluso, últimamente en contra del Fiscal General, de quien debería es estar agradecido.Digo yo. Ellos son X y se entienden.Me pregunto y perdona que te esté tuteando como lo hacía en el Ministerio y en PDVSA cuando eras mi supervisor:¿Tú has estado de acuerdo con lo que ha hecho y dicho Toby en Aporrea? ¿Acaso no tienes ascendencia sobre quién es tu asesor político y defensor? ¿Esto ha sido parte de un plan orquestado desde hace años? ¿Tú diste la orden de botarme o fue una iniciativa personal de Hugo Fonseca en conchupancia con Julio González? Tú me dijiste haber recibido la comunicación de Ronald Blanco La Cruz y haberla aprobado, justo el día que me botaron: ¿Acaso tus subordinados y supervisados actuaban y robaban sin que tú te dieras cuenta? ¿Eso es lo que tú y otros llaman CAPACIDAD para Gerenciar o Gobernar? ¿Será que tengo que echar otros cuentos, para demostrar que en PDVSA no sólo ha habido corrupción sino INEFICIENCIA? ¿Será necesario? ¿Acaso con lo que digo estaré animando a [email protected] a atreverse a hacerlo, como sé de [email protected] que me pasan, a cada rato, información desde hace años?Mejor dejémoslo así ¡Por Ahora! Sé que corro el riesgo de ser acusado de que me estoy desquitando lo que me pasó y estoy actuando como lo haces tú hoy con Maduro Quien quita y se parece. Pero tú te fuiste alto: Querer ser Presidente y/o tratar de dividirnos. Yo nunca lo hice para querer ser Presidente de PDVSA o crearte problemas, como pude haberlo hecho si me lo hubiera propuesto.Lo hago ahora porque mi consciencia me lo exige. Así esté equivocado. Ya el tiempo me lo dirá.¡MI CANDIDATO TÁCTICO ES NICOLÁS MADURO!Finalmente, quiero dejar claro algo. Maduro , puede que no sea el mejor candidato para resolver los problemas que tenemos. No dudo que haya otros mejores. Sólo que, por diversas razones, él es la única opción válida y viable a corto plazo, para quienes estuvimos con Chávez.Y siempre y cuando él no nos ayude a construir, en el largo plazo, los lineamientos contenidos en el Plan de la Patria – a cuyo diseño le tengo observaciones críticas – yo seguiré apoyándolo, digan lo que digan por allí.Mis [email protected] , algú [email protected] de quienes me critican, lo saben. Voy de frente con Maduro . Sin dudar, aunque, de vez en cuando, le haga fuertes críticas. Ahora bien:RENUNCIO A SER CANDIDATO PRESIDENCIALAunque reúno los requisitos del 227, cumplo con las limitaciones del 229 y creo tener, también, méritos suficientes para optar a la Presidencia de la República de Venezuela , como cualquier venezolano que aspire a ayudar a su país a salir adelante y porque sé que tengo las herramientas conceptuales, teóricas y prácticas para hacerlo: Yo, Hugo Enrique Moyer Agostini, en uso de mis facultades renuncio a esa posibilidad y manifiesto, desde ahora, mi respaldo incondicional al Presidente Maduro Porque como dice la Biblia y nos enseñó Chávez: Amor con Amor se paga.Estoy agradecido con RRC, quien me dio la oportunidad de trabajar a su lado en el Ministerio de Energía y en PDVSA, pero mucho más agradecido estoy con Chávez y Maduro , porque aunque, NM, no me ha llamado a colaborar a su lado, como lo hizo Chávez y RRC, como ha sido mi deseo –manifiesto y público – he percibido, en NM, desde hace años, su don de gente buena, su aura transparente, su sonrisa sincera y su entrega total a la causa del Socialismo y de mantener vivo el "legado de Chávez", aún en medio de dificilísimas circunstancias.Estoy seguro que RRC y [email protected] de mis [email protected] , familiares y lectores o lectoras, no concuerdan conmigo.Lo respeto. Sólo les digo una cosa para ir finalizando: La verdad siempre sale a flote. Maduro no es perfecto: Lo sé. Tampoco lo era Chávez. Hoy le guardo lealtad, como a Chávez. Si mañana se demuestra que nos ha fallado Maduro . No tengan dudas, le retiraré mi apoyo, como lo he hecho con RRC. He dicho que voy con él hasta el final y esa es mi intención. Si tengo, algún día, que ir a Miraflores a ponérmele a sus órdenes, así sea para arreglar y limpiar su Oficina, tengan la seguridad que así lo haré.Soy transparente y sincero. Y asumo las consecuencias de serlo. Sé que decir nuestra verdad trae inconvenientes y a mí me ha traído muchos en mi vida, personal, familiar y profesional.En esto soy cristiano y guevarista. Aunque nuestra verdad, sea situacional, como nos enseño Gandhi y practico Bolívar y Chávez.¿NECESITAMOS UN LIDERAZGO INDIVIDUAL O UN LIDERAZGO COLECTIVO Y COMPARTIDO?Recuerdo ahora con nitidez un pensamiento que nos regaló Clemente Scotto, cuando una vez nos decía: "Un verdadero Líder no es aquel que es capaz de decir lo hice, sino lograr que digamos lo hicimos".Necesitamos entrenarnos para obtener logros y resultados en colectivo y no en forma individual.Debemos ir aprendiendo a rendirle culto a la dirección colectiva, como en parte la hemos tenido en estos últimos años, entre: Maduro y Cilia, Diosdado y Jagua.Incluso Jorge y Delcy Rodríguez. Por alguna razón que desconozco, no hicieron partícipe a RRC, tal vez, fue un error. Tanto es así, que hay quienes decían que aquí mandaba era Diosdado ¿O no es así? Y Chávez debió pensar algo así – se me ocurre especular ahora– Voy a imaginar una conversación de Chávez, con los 4 que le acompañaron en los últimos años de su vida.Y debía ser así y no de otro modo. Porque como lo dije en 1999, la figura que regiría este proceso sería el pentágono (lo debe recordar Castro Soteldo, Luis Reyes Reyes y Julio Montes) y tenían que ser 5 en la dirección.Me imagino, entonces, a Chávez en sus postreros días diciéndoles:"Nicolás, tú te encargarás de dirigir al equipo y de todo lo relacionado a lo político, en especial, lo internacional.Diosdado, tú eres el encargado de mantener el apoyo militar necesario y lo electoral. Elías, te encargarás de la participación del pueblo y de los aspectos sociales. Rafael, tú a través de PDVSA, que es "la empresa que tiene músculo financiero", te encargarás de la parte económica.Los 4, en caso de que yo muera, trabajaran unidos y coordinados por Nicolás: sean fieles y leales con él.Ayúdenlo. No le fallen. Porque si falla uno de ustedes, frente a las difíciles circunstancias que estoy seguro vendrán, perderemos gobernabilidad y es posible que este proyecto no continúe y cualquier derrota, en lo inmediato, puede ser difícil de recuperarnos.Recuerden a Chile. Se los encargo como si fuera mi propia vida. No me vayan a fallar"SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO: MI CANDIDATO ESTRATÉGICO SON LOS LÍDERES QUE SURJAN DEL PUEBLO"Ha llegado una nueva etapa histórica y la va a escribir el soberano pueblo de Venezuela " Nicolás Maduro Estoy convencido, pues desde hace muchos años he hecho mía, esa manida expresión que sentencia: "Sólo el pueblo salva al pueblo".Asumiendo ese principio y aquella proclama del entonces reelecto Presidente Hugo Chávez, en diciembre de 1998, cuando dijo:"Hoy he sido proclamado como Jefe de Estado y Presidente de la República, pero a partir del 02 de Febrero de 1999, el verdadero gobernante será el pueblo de Venezuela ".Cuando Chávez dijo eso, quedé gratamente sorprendido.Ese día me encontraba, al lado del Capitán Ronald Blanco La Cruz en el Valle, donde vivía Edgar Hernández Beherens, y luego de escuchar a Chávez, miré a Ronald y le dije, con total seguridad: "Tenemos que ayudar a Chávez" e inmediatamente me pregunté en voz alta para que él me escuchara: "¿Cómo logrará Chávez que el pueblo sea el verdadero gobernante?"Aún no tengo respuesta definitiva, pero no tengo dudas: Chávez y Maduro , como [email protected] de quienes les hemos acompañado, hemos trabajado a favor de empoderar a nuestro pueblo: formándolo, organizándolo, motivándolo, dándole oportunidad de asumir responsabilidades de dirección, e incluso, como Alcaldes o Alcaldesas, Gobernadores y Gobernadoras, [email protected] y, con este proceso, se han ido entrenando, aún con muchas dificultades y falencias para dirigir: Consejos Comunales, Comunas, CLAP¨s, Mesas de Agua y de Energía, UBCHs, Misiones y Base de Misiones, y cuantas formas organizativas han surgido o han sido necesarias…¿Falta aún mucho por hacer pero estamos mejor que en 1998? ¡Si!¿Hemos cometido errores y nos hemos desviado del camino y a la vez hemos corregido y rectificado cuando nos percatamos de nuestros errores, aunque muchos no lo hagan? ¡Si!¿Venceremos, a pesar de las dificultades y de los posibles retrocesos coyunturales? ¡Si!Vencer no será una sorpresa, será una realidad:¡Viva el pueblo de Venezuela ¡Viva Chávez!¡Viva Nicolás Maduro ¡Viva la UNIDAD de las fuerzas progresistas y revolucionarias!

