Ante todo el mundo se mantiene en el periodo especial de la tercera fase de la coyuntura histórica iniciada en 2008, tal como lo describimos en un artículo anterior. Aquello mantiene plena vigencia.Ya sabemos que el tensionamiento estadounidense, en la península coreana contra la RPDC está en su límite máximo. Esto viene desde el 3 de septiembre del 2017 cuando este país (RPDC) mostro al mundo que era capaz de transportar en sus misiles balísticos intercontinentales (ICBM) armamento nuclear de hidrogeno.Desde aquel momento Estados Unidos está en un grave impasse militar. Prácticamente esta auto-acorralada. Algunos hablan de un callejón sin salida.Aquello por supuesto tiene conexión con lo ocurrido en 2016 (segunda quincena de enero) cuando el uso del armamento convencional por el ejército estadounidense en su intento por ocupar Siria, tras su exacerbación el 30 de septiembre de 2015 con la intervención directa de Rusia , había llegado a su límite máximo (1).En realidad los hechos han seguido corriendo raudamente.Es bajo estas condiciones que debe observarse esta situación. Y más aún ahora mismo momento están sobre acumulándose, forzándose y batiéndose inconteniblemente. Por supuesto esto ha conducido a los Estados Unidos a la deriva. Hay crisis política muy fuerte en este país. Es consecuencia de la nueva época que se vive donde sus retrocesos y derrotas militares han sido determinantes.Sobre esto hemos hablado muy largamente en otros apuntes. Los indicios están cada vez muy claros.Cierto, en el fondo la burguesía financiera estadounidense, un grupo de poder absolutamente siniestro igual que el grupo de poder fascista nazi, ha calado a plenitud su calamitosa situación.No olvidemos el patético discurso de Donald Trump el 20 de enero del 2017 donde la vieja burguesía financiera estadounidense aceptó la bancarrota económica de los Estados Unidos.Entre sus retrocesos esta su retirada del tratado sobre cambio climático y la UNESCO.También del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés: Trans-Pacific Partnership, TPP, es decir, Asia Pacifico).De igual modo sus actuales discusiones acerca del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Sin embargos sigue envalentonado, lanzando amenazas de guerra a uno y otro país que no acepta sus injerencias.En este sentido las amenazas y provocaciones contra la RPDC han sido extremadamente graves. El 8 de agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump , lo amenazó con "un fuego y una furia nunca vistos en el mundo".Al día siguiente (9 de agosto de 2017) la amenaza provino del Secretario de Defensa, James Mattis, que dijo dirigiéndose al líder de la RPDC, Kim Jong-un: "Deje de plantear acciones que conducir ían al fin de su régimen y a la destrucción de su pueblo".Es tal la magnitud de aquella situación (graves provocaciones del ejército estadounidense en casi todas las regiones del planeta), que el mundo ahora prácticamente está en vilo.Pero, ¿Todo esto indica, fortaleza del imperialismo estadounidense? ¿Su ejército realmente es omnipotente e invencible? No.Solo observemos los hechos que se han dado desde el año 2008. Los cambios desde entonces han sido fenomenales. Ahora su poderío ya no es como lo fue en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado. La muestra más clara de toda esta situación es que ninguna de sus provocaciones ha terminado en claras victorias militares, sino, en derrotas, lo que indica su flagrante incapacidad por ajustar la paridad estratégica que lo aplasta desde aquel año (2008).¿Acaso no fue así en Siria, en el Donbass y en la península coreana?Entonces algunos países han empezado a reaccionar lentamente contra las imposiciones de este imperialismo.Es esto lo que en el fondo se percibe, por ejemplo, en la Unión Europea que es como una olla de grillos (unos países quieren ejércitos propios, otros están contra las sanciones a Rusia , etc.).También en Japón que se tambalea. De igual modo en el Sur de Asia, el Sudeste Asiático. En Siria está prácticamente derrotada junto a los comandos especiales de los ejércitos de 60-80 países que aún le asisten.En la península coreana, la RPDC lanza una dura advertencia a las fuerzas agresoras (posee misiles intercontinentales, ICBM, que pueden transportar ojivas nucleares de hidrogeno a cualquier lugar del territorio estadounidense).Sin embargo sus provocaciones fueron muy graves desde el año 2016 (4 de abril) cuando se percibió un grave Estado de Sitio contra Pyongyang como hicieron los nazis contra Leningrado en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.veCierto, la RPDC denunció en su momento que Estados Unidos había iniciado un periodo de graves provocaciones.Prácticamente la RPDC estaba siendo asediada y sitiada. Repito, se trataba de un estado de asedio y un estado de sitio apenas comparable a lo que hicieron las hordas hitlerianas sobre Leningrado en el proceso de la Segunda Guerra Mundial.El asunto realmente era muy grave. El S.O.S. fue lanzado este 4 de abril de 2016 por un portavoz de la Comisión de Defensa Nacional de la RPDC.El apunte fue el siguiente:"El bloqueo de Leningrado (la actual San Petersburgo, Rusia ), que sembró el terror en los corazones de la gente…y la crisis del Caribe en la era de la Guerra Fría apenas pueden aguantar la comparación con la situación (que vive actualmente la península coreana)", reza un comunicado emitido este lunes por un portavoz de la Comisión de Defensa Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), máxima instancia político administrativa en Corea del Norte..Un alto cargo militar norcoreano ha acusado a EE.UU. y a otras "fuerzas hostiles" de sitiar su país, igual que sucedió en Leningrado en la Segunda Guerra Mundial y en Cuba durante la época de la Guerra Fría.(2).De sobra se sabe que cualquier ataque a la RPDC es un ataque al planeta en su conjunto, es decir, una aventura criminal contra la humanidad.Serían muy ilusos e ingenuos si algunos creyeran ( Rusia China ) que aquello solo afectaría a la RPDC.Esto en realidad es una reflexión de unos pueriles tontos. Estamos hablando, qué duda cabe, de un ataque a un país que tiene armamento estratégico (armamento nuclear de hidrogeno) y misiles balísticos intercontinentales.Bajo estas condiciones y en el marco del periodo especial en que se encuentra en la actualidad el mundo no es posible descartar algunas canalladas de la vieja burguesía financiera estadounidense a consecuencia de su desesperación y por su desplazamiento del poderío mundial.Una situación que obligara a la RPDC automáticamente a una respuesta como corresponde a un conflicto de aniquilación, orientando sus objetivos en múltiples direcciones de impacto.En efecto de acuerdo a la actual coyuntura histórica que se vive, las nuevas condiciones de guerra que pretende imponer el decadente imperialismo estadounidense, las tácticas de autodefensa que la RPDC puede asumir son infinitas.En esto no podemos olvidar que el marxismo es ciencia porque precisamente es resultado de todo lo mejor de los conocimientos habidos en el mundo hasta el presente.Consiguientemente para quebrar la seguridad estratégica de los Estados Unidos, aparte de la armamentística nuclear y sus portadores (misiles balísticos intercontinentales, ICBM), las diversas tácticas y estrategias devienen en extraordinariamente decisivas.Basta con decir que en lo militar la nueva realidad mundial ofrece multiplicidad de objetivos. Esto, combinando las lecciones de la historia del movimiento comunista internacional con los aportes, por ejemplo, de estudiosos como Nicolás Maquiavelo ("El Príncipe") y Sun-Zi ("El Arte de la Guerra"), convierten al imperialismo estadounidense en un objetivo perfectamente vulnerable desde todos los ángulos Por ejemplo en "El Arte de la Guerra", es muy importante el siguiente apunte: "Vencer cien veces en cien batallas no es lo mismo: lo óptimo sería dominar al enemigo sin haber llegado a batallar contra su ejército. mujer es/' style='color:#ffffff'>economiavenezuela.comPor tanto la política militar más aconsejable consiste en neutralizar los planes estratégicos del enemigo: en segundo lugar, EROSIONAR SUS SISTEMA DE ALIANZAS: en tercer lugar, combatir en campo abierto".Pág. 58. Edición Biblioteca Nueva). Entonces los objetivos tácticos y estratégicos de la guerra revolucionaria al que asumiría la RPDC desde la moral comunista hacen de él perfectamente capaz de hacer saltar por los aires el ordenamiento imperialista actual., pues, de inmediato aquello llevaría a la Tercera Guerra Mundial y que no es otra cosa que guerra nuclear.Por supuesto todo lo anterior no es ningún chiste.No es por las siguientes razones: primero, porque el 3 de septiembre del 2017 la RPDC mostro al mundo que era capaz de transportar en sus misiles intercontinentales (ICBM) armamento nuclear de hidrogeno.Segundo, que este armamento estratégico ahora está en manos de un país socialista. Y no de cualquier país que de palabra se llama socialista, sino, de un autentico país socialista que ha combatido la agresión del imperialismo estadounidense con las armas en la mano, además, un país que trabaja por la construcción socialista aplicando en los hechos las enseñanzas de los padres del marxismo.Tercero, porque a partir de aquel momento (3 de septiembre del 2017) la bomba atómica pierde su condición de garantía para la supervivencia del sistema imperialista.Cuarto, todo lo anterior ha conducido al sistema imperialista a una inestabilidad histórica. Y, quinto, a partir de aquí los riesgos para este sistema son monumentales. Y de lo que precisamente resulta la enorme desesperación del conjunto de las burguesías financieras por aplastar a este país (RPDC).Ya estamos observando lo que han tramado este 22 de diciembre del 2017 cuando aprobaron por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU nada menos la décima ronda de sanciones contra este país (3).Además, no es posible pasar por alto que a partir de aquí las perspectivas de las burguesías financieras se han vuelto totalmente inciertas, particularmente, muy inciertas para la burguesía financiera estadounidense.Entonces este es el periodo especial e histórico al que se ha ingresado actualmente.Es uno de los trechos más importantes y decisivos de la coyuntura histórica. Los poderes mundiales a partir de aquí trasuntan sus horas más cruciales de su existencia.En este caso los más connotados miembros del grupo de poder de Washington que controlan al milímetro el siniestro Estado estadounidense, en sus insanos propósitos por ahogar a la RPDC, deambulan entre sus puntos de reunión, casi como zombis.Pero la historia se mueve a grandes trancos. Una situación inevitable.El asunto es muy grave que incluso el piso que sostiene a los grupos de poder mundial de segundo orden (India, Japón, Alemania) también está removido.Pero, aunque a partir de aquí las cúspides y las llanuras pueden alzarse en un abrir y cerrar de ojos, el pentágono no tiene ni un ápice de cojones para un ataque nuclear preventivo en forma solitaria.E incluso aquello ni siquiera puede darse con el involucramiento de Rusia China . Bien, saben y perfectamente que aquello sería un suicidio. Ni que hablar para el imperialismo estadounidense. Los ejemplos a lo largo de la historia han sido muy claros: primero su ingreso tardío en la Segunda Guerra Mundial.Segundo, sus protervos apoyos a los nazis en el curso de aquel gran conflicto. Todo con el objeto de sacar ventajas sobre el resto de imperialismos, lo que en la actualidad simplemente no va funcionar.Pues, ahora la situación mundial es muy diferente, primero que nada la RPDC puede hacer estallar el armamento nuclear de hidrogeno (ojo con esto) en pleno corazón de territorio estadounidense.Y en segundo lugar, muy a pesar de las colusiones, Rusia China no se prestaran a semejante atrevimiento.Y, por supuesto, Estados Unidos en solitario, jamás procederá.Entonces de entre lo que ya sucede, la agresividad militar estadounidense que en la actualidad son provocaciones y más provocaciones, se convertirá en lo esencial de su política exterior.Esto significa que no retrocederá por sí solo. Y no lo hará aunque lo deseara. Así es cómo el Pentágono va ir plantando muy cara su derrota militar. Es la lógica imperialista estadounidense. Hay que tomar nota de estoConsecuentemente esta es la razón por la que toda está pantomima deviene en una reverenda fanfarronada.Los Estados Unidos no atacaran a la RPDC. No habrá, por lo menos por el momento, ningún ataque nuclear preventivo. Por supuesto con esto no estamos negando ni el carácter guerrerista de las burguesías parasitarias ni los pasos hacia una Tercera Guerra mundial.Aquellas son leyes científicas que están plenamente vigentes y lo estarán mientras exista el capitalismo.Hay que ser claros en esto.Y a partir de aquí los peligros contra la soberanía de los países débiles y oprimidos devienen en muy graves, pues, lo que más tiene, por ejemplo Estados Unidos, es el armamento convencional y más de 1000 bases militares alrededor del mundo y, la imposición del fascismo por la pérdida de su autoridad, en este caso, sostenido en sus bandas paramilitares que en la actualidad son sus células durmientes compuesta por bandas organizadas de pandillas, bandas organizadas de barras bravas y bandas organizadas de sectas religiosas, todas ellas desplegadas en casi todas las regiones del planeta (incluido en Rusia China , solo a excepción en la RPDC).Hay que tomar nota de esto.Sin embargo, dialécticamente todo esto conduce a la aceleración de los cambios mundiales que debe sellar el desplazamiento del imperialismo estadounidense del protagonismo mundial.Por ahora (2017, 2018…) estando en un periodo especial lo acogota (crisis militar, mayor impasse militar y auto acorralado en la península coreana, etc.) y lo vuelve a su realidad: segunda potencia capitalista mundial.Las premisas no las podemos olvidar, son la perdida de la hegemonía mundial estadunidense, la implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental y la nueva estructura económica capitalista después del 2008.NOTAS:1.- Leer sobre esto el artículo del sociólogo Enrique Muñoz Gamarra: "Exacerbación del conflicto sirio lleva al límite máximo uso de armamento convencional y exige acuerdos mínimos en Ginebra", publicado el 24 de enero del 2016.2.- "Pyongyang acusa a EEUU de asediarlo al estilo de Cuba y Leningrado.".Nota publicada el 04 de abril de 2016, en: HispanTV.3.- "El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba nuevas sanciones contra Corea del Norte".Nota publicada el 22 de diciembre del 2017, en: RT.

