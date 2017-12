© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

Como instrumento geopolítico de negociación, el Comandante Chávez supo colocar nuestros recursos hidrocarburiferos, en el plano de la confrontación centro-periferia, en el reparto de roles de las naciones en el mundo. Desde el asenso al poder, además de desmantelar la Apertura Petrolera servil al imperialismo yanqui, el Comandante se focalizó para que PDVSA certificase, con presencia de expertos internacionales las reservas de la Faja o como se le llama hoy Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. La superación del calificativo de "bituminosa" fue un gran logro, sin embargo la certificación es una gran responsabilidad.Como es bien conocida las reservas probadas refieren, no a la cantidad total de petróleo en el subsuelo, en el yacimiento, sino a una parte de dicha cantidad total, medida en porcentaje que es tecnológicamente extraíble , es decir colocable en superficie.Esta proporción de extracción, es la que se le conoce como factor de recobro , y sobre esto existe molestia de los inversionistas extranjeros, los cuales muchos de estos se consideran aliados estratégicos.En nuestro ejercicio de promoción o búsqueda de inversionistas, de manera oficial se ha informado, que la Faja cuenta con un factor de recobro de 20% , y con este valor se ubica Venezuela en el primer lugar en reservas probadas.Para alcanzar este recobro la certificación estimo que cerca de un 9% corresponde a fuerza natural del yacimiento por su presión interna, mientras que el otro 11% restante es producto de la tecnología.Sin embargo en los bloques de la Faja donde se fueron ubicando las empresas mixtas, con la esperanza en estas reservas, la realidad de hoy es que el factor de recobro promedio en los 4 bloques, es de un apenas 3%, muy por debajo inclusive del 9% tecnologícamente esperado.Son varias las alarmas que presenta la actividad extractiva de la Faja, sin embargo las curvas de declinación de los pozos, de los yacimientos, sin ningún tipo de disimulo apuntan a este lamentable 3 % de factor de recobro.Esta realidad pone en estos momentos la credibilidad como nación respecto a ser o no la reserva de crudo más grande del mundo .Se podría argumentar que se trata a falta de inversión, o que la ola de corrupción destapada es la razón fundamental, por lo que se requeriría más inversión, sin embargo, en los sitios donde se ha inyectado vapor, en atención a la tecnología que certificaba las reservas los resultados no son los esperados.Por un lado en muchos casos el crudo no llega a la superficie, y por en el otro lado, en los casos donde se logra extraer el crudo, se trata de estimulación de pozos, es decir más petróleo en menor tiempo, por lo que se acelera la declinación de la producción, y no hay aumento en el factor de recobro.Ahora las curvas de declinación de producción con inyección de vapor para disminuir viscosidad, hablan por sí sola.No se pueden ocultar los resultados, los barriles son tangibles y no se pueden alterar descaradamente los libros y plataforma de auditoría fiscal.En el Bloque Boyacá los inversionistas están en alerta roja, los vietnamitas y los cubanos por mencionar algunos en este bloque, armaron sus maletas.Es, en este contexto donde los "aliados estratégicos" como los chinos y los rusos, extrapolan a largo plazo los resultados de sus inversiones.Esta realidad, parte además del legado de Eulogio, ya empieza a mostrar malestar de parte de estos aliados (El Nuevo Golpe desde PDVSA; Default en la Producción de Crudo; https://www.aporrea.org/tecno/n291926.html ) .En el caso de los chinos, los cuales no están muy satisfechos con su socio venezolano, incluyendo en manejo económico interno y desarrollo de proyectos (más allá del tema de los hidrocarburos), ya dio señales a partir de la demanda judicial en EEUU, donde se obliga a PDVSA pagar a la empresa china Sinopec.Y los chinos están muy claro que Venezuela es fundamental en su ruta de la seda en América Latina.El problema de la extracción de los crudo de la Faja, ha sido víctimas de los negociados de corrupción, como también del menosprecio al aspecto tecnológico y de tropicalización de la realidad de nuestros yacimientos, que apuntan hoy a una revisión honesta del proceso de certificación de las reservas probadas.Esta "preocupación sinorusa", viene acompañada con señalamientos de falta de transparencia de parte del socio venezolano, que al parecer cuenta con tecnología propia, en frio, desarrollada en su centro tecnológico, para extracción rápida y con mayor recobro de crudos pesados y extrapesados ( CASO INTESURF®,Soberanía Tecnológica y Geopolítica Energética; https://www.aporrea.org/tecno/a221836.html ).Se conoce que se les ha ocultados información sobre estimulaciones de pozos y de recuperación mejorada de hidrocarburos, como también el hecho de que otros actores del capital transnacional en concordancia con algunos criollos, se han venido copiando esta tecnología con la vista gorda de dicho centro tecnológico.La falta de credibilidad (sólo visible a puerta cerrada) frente a estos socios, y la situación de vulnerabilidad económica que atraviesa nuestra nación, se vienen encontrando y el no muy buen precedente de las negociaciones del Arco Minero, viene a ser una guía pragmática de solución de conflicto entre aliados.Otras teorías conspirativas aseguran, que el sector pragmático dentro del gobierno nacional, saludan satisfactoriamente la caída de la producción (con su reality show de ataque a la corrupción), como también la fuga de talentos, aupada ahora por una encuesta que quieren llamardenuncia.El mayor debacle en PDVSA, posiciona a este sector pragmático, para imponer la agenda de entrega o reprivatización de nuestros recursos naturales y nuestra principal industria, con el discurso preparado además de señalar como culpables, a quienes desde la presidencia de la republica, se les encomendaban roles y responsabilidades para dirigir PDVSA, con Chávez y Maduro Pero se trata de ser NO tan evidente, ya se cuentan con experiencias de prueba al respecto dignas de estudios.En este caso se hace referencia a esos nuevos "Convenios de Inversión" que apuntan al sumarse con las Empresas Mixtas , y que en el hecho pueden equivaler a los otrora fraudulentos "Convenios Operativos" de la Apertura Petrolera.Por ejemplo, el acuerdo de creación de un Centro Internacional de Investigación e Innovación y Desarrollo de Petróleo y Gas "Hugo Chávez" , representa una de las fórmulas que además desplazar el Centro Tecnológico de PDVSA, y será un ejercicio de subordinación y comienzo desde cero como les gusta a los improvisadores.Es importante recordar, que a toda la clase trabajadora se le convocó desde todas las instancias a apoyar la convocatoria a la ANC, y que se esperaría que la futura constitución quedase más blindada en cuenta al ejercicio de soberanía sobre la los hidrocarburos como recursos, como la propiedad de la industria respectiva.En este contexto, veremos a cual vocero o a cual dirigente pondrán a dar la cara para justificar, pragmática y posiblemente a los tiempos de las concesiones, bajo el pretexto de la guerra económica, el eufemismo de la flexibilidad y la construcción de un mundo pruripolar, en fin cediendo soberanía .La correlación de fuerzas se mueve y se mueve, y el capital no tiene patria, la realidad de PDVSA y sus negocios, y la vulnerabilidad económica son daños colaterales significativos, de la guerra contra el imperialismo, y de la construcción de hegemonía de Maduro en aras de garantizar la gobernabilidad, que al parecer está hipotecada en el alto mando verde verdecitos.Lamentablemente no existe fuerza visible que por lo menos permita invitar a la autocritica. En el caso de PDVSA, a pocos días del asenso de Quevedo, y con tres "trabajadores de base", con cargos en la Junta Directiva, voceros que de seguro no pretenden cuestionar injusticias, e incidir en rectificar en lo que ya hoy se le conoce como una cacería de brujas dentro de la industria, disfrazada de encuesta-denuncia, bajo el slogan "limpieza en PDVSA", al propio estilo sálvense quien pueda.Prácticas ahora digitalizadas de lo que fue el Sabotaje Petrolero ( Diosdado…¿limpieza en PDVSA?; https://www.aporrea.org/energia/a234849.html ).Continuando con la digitalización, y la tecnología, inquieta un poco la credibilidad del CNE en estas municipales, respecto al manejo de candidaturas fuera de los candidatos del PSUV, como el trato preferencial de la Directiva de la ANC, al permitir que algunos constituyentes se postulasen y otros no a las municipales.En el mismo orden de ideas de la tecnificación, confunde bastante las virtudes del Carné de la Patria, donde no se sabe si equivale a la tarje cubana "mejorada" que controla el abastecimiento de los alimentos necesarios a cada familia según su carga, o si por el contrario se trata de una versión digital de la práctica de compra de votos como se le señalaba a los adecos, los cuales por lo menos, no hacían rueda de prensa para estas cosas.Nota: En esta oportunidad, si bien recibimos insumos de camaradas para nutrir nuestras publicaciones como siempre, en este caso fueron muy diversos los aportes, por lo que el equipo de edición los ha compilados en esta entrega.Agradecemos al respecto los aporte, comentarios y recomendaciones.

© Victor Gill Ramírez Empresario Venezuela

© Victor Gill

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

09:26 am - entorno - Victor Gill Ramirez Dejesus ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi