27 de diciembre 2017.- "Cada dia que pasa parece que es eterno y los problemas de este Banco han ido en aumento y la verdad no sé cómo un presidente de un banco como el Sr, Jose Andres Morales no tiene las herramientas necesarias para corregir las fallas de este banco, porque la banca privada al parecer sí camina o el gobierno esta mas pendiente de estos bancos que de los suyos, pero en los bancos del Estado al parecer no hay carisma, ni sentido de pertenencia". Así se expresa un cliente del banco de Venezuela que nos envía una denuncia.Edward Rodríguez se pregunta "¿cómo es posible que al llamar a un operador el pasado 22 de diciembre, por tener problemas en mi tarjeta de crédito en el chip, el operador me diga que el de 26 diciembre de este año en la agencia correspondiente a mi solicitud, seria reemplazado mi plástico? ¿Cuál es mi sorpresa? Que tengo que esperar sietedias o más para que me llegue un aviso a mi celular que me indique cuándo será entregada mi tarjeta de crédito".Para el denunciante, al parecer, "los operadores de ese banco se burlan de los usuarios", aunque aclara que "hay otros que sí explican cómo son los pasos a seguir". Y vuelve a preguntarse: "¿por qué engañan a los clientes?", ya que… "de saber que eso era asi no hubiese bloqueado mi tarjeta de crédito". Agrega que, "de paso, por el 05006425283 no se puede hacer ningún reclamo por retraso de entrega de chequera, ya que el cliente tiene que dirigirse a la oficina respectiva, pero…¿cuál es la repuesta que el Banco de Venezuela ?: que tiene problemas para imprimir las chequeras".Este cliente considera "insólito que un cliente tenga que esperar mas de 2 meses para ver si le llega la chequera, mientras que la banca privada solo tarda, a lo mucho, 12 días", y dice: "me he cansado de mandar correos a atención al cliente; tampoco les dan respuesta, antes llamaban, al menos para darte una repuesta y averiguaban cuál era el problema, pero al parecer, creo que dejó de funcionar ese sistema".Ahora bien; en contraste, señala: "pero, si un cliente no paga a tiempo o se retrasa con un crédit,o así sí llaman a tiempo"…"Alguien me dijo que si se aplica ese método de retardar los pagos, se podrá ver a este banco llamar a los clientes".Finalmente, manifiesta que "la verdad, ya uno no haya que que hacer y al parecer le siguen mintiendo al Sr.Presidente Nicolas Maduro , mostrándole las bondades de este banco, pero la realidad es otra".El Sr.Rodríguez concluye diciendo que… "debo dar las gracias a los medios impresos y de internet por poder narrar las vicisitudes que tiene los venezolanos con este banco; ojalá alguien en la esfera más alta de este banco pudiera hacer lago para recuperar su prestigio".La respuesta del banco a este ciudadano que expone su queja, pudiera ser por este mismo conducto y con gusto la publicaremos.

