Rio Chico 27/12/2017.- Habitantes del Municipio Páez claman al gobierno Nacional, a Freddy Bernal, y en especial, al Gobernador Héctor Rodríguez, para que "meta la lupa" en el Municipio Páez y la parroquia Tacarigua de La Laguna, ya que afirman que dirigentes municipales del partido de Gobierno (PSUV) "han maltratado y excluido de la compra del suplemento alimenticio del programa CLAP a familias de escasos recursos, con niños en estado de desnutrición, personas con discapacidad, incluso personas de tercera edad".Relatan que todos los agraviados acudieron a la Fiscalía 2da del eje de Barlovento, Municipio Andrés Bello, de donde dicen haber salido "decepcionados por la posición relajada que asumió el fiscal". Allí fueron denunciados jefes de comunidad y una persona a la que señalan como presunta "acaparadora de comida y seudo dirigente", de nombre Marylena Santamaría. Aseguran que "en confabulación con funcionarios de la alcaldía de Páez ha venido desangrando la revolución durante 8 años sin freno alguno", pero que "no han servido las pruebas que hemos presentado con videos, fotos ni grabaciones, las cuales también aprovechamos este medio para ponerlas a la orden del Gobernador Héctor Rodríguez, donde estas personas negocian la comida del pueblo con gente de origen Asiático (Chinos)".Exponen que "en el municipio reina el tráfico de influencias por donde metas la cara" y que "por estas razones nosotros: Evis Portillo, Luis Herrera, Ginett Perfecto, Carmelo Barboza, Daune Guerrero, Belkis Quintana, entre otros que por temor a represarías prefieren mantenerse en el anonimato, todos mayores de edad, hacemos esta denuncia pública para que el Estado busque la solución ante tal acto inhumano, anti –revolucionario y anti- socialista, ya que los organismos locales están secuestrados por el Poder Municipal".Sin embargo, reportan que ya han solicitado la audiencia en el Ministerio Publico y de la Defensoría del Pueblo, dondetienen cita para ser atendidos en la segunda semana de enero de 2018, y manifiestan que "esperamos que los resultados sean favorables".Como muestra de su malestar, comentan que "mientras tanto, a estas alturas de las Navidades felices, que decretó nuestro presidente Nicolás Maduro , no tenemos alimentos en nuestros hogares y han sido nuestros propios camaradas los que nos han robado el pan de la boca"…"hemos llegado a la conclusión que este acto va en contra de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pácífica y la Tolerancia, la cual tiene por objetivo contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación".Pero, aclaran: "cabe destacar que por tal situación no dejaremos la revolución, noo dejaremos que los corruptos nos roben hasta el chavismo".Finalmente se dirigen al gobernador de Miranda y al responsable nacional de los CLAP: "Exigimos al Gobernador Héctor Rodríguez y al camarada Freddy Bernal, al Vice-Ministro José Bermúdez, que tomen cartas en este asunto porque…Después de Ojo sacao no vale Santa Lucía".Ofrecen correo y número de contacto: [email protected] Teléfono: 0426-820-58-11

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi