Un mínimo de 40 personas fallecieron por un atentado suicida que se produjo este jueves en la sede de la agencia local de noticias Sadai Afghan ( Voz de Afganistán ) en la capital del país centroasiático, Kabul, informó el Ministerio del Interior.Además del número de víctimas mortales, que en principio era de cuatro, trascendió que hay unos 30 heridos tras el ataque, que fue adjudicado por el autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe).>> Atacan un canal de televisión en Kabul, AfganistánUpdate: At least 12 killed and 47 wounded in twin suicide attacks in PD6 #Kabul city, that targeted a cultural center and a News Agency. Health officials #Afghanistan pic.twitter.com/wdExEeGUis— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 28 de diciembre de 2017

