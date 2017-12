© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han llegado a las 33.625 en noviembre, lo que supone un 3,5 por ciento menos respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).Por su parte, los viajeros que durante dicho mes se han alojado en los alojamientos turísticos extrahoteleros de la región han llegado a los 17.064, un 0,5 por ciento menos que igual mes de 2016.Cabe destacar que la provincia de Cáceres ha ocupado el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto al número de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural, con 17.045.Datos nacionales A nivel nacional, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado los 5,8 millones en noviembre, lo que supone un 2,9 por ciento más respecto al mismo mes del año anterior, datos que reflejan que 3,79 millones de estancias corresponden a viajeros europeos, excluyendo los residentes en España.En el undécimo mes del año, las pernoctaciones de residentes han aumentado un 7 por ciento y las de no residentes han crecido un 1,6 por ciento. La estancia media se ha situado en 5,4 pernoctaciones por viajero.Las pernoctaciones de los residentes han alcanzado los 1,45 millones en noviembre, con 535.630 viajeros; mientras que las de los procedentes de la Unión Europea (excluida España) rozan los 3,8 millones, con 459.806 viajeros.Del resto del mundo, se han registrado 631.270 pernoctaciones, con 98.020 viajeros.Durante los once primeros meses del año las pernoctaciones se han incrementado un 5,9 por ciento respecto al mismo periodo del año 2016.Un 0,5% más en apartamentos Las pernoctaciones en los apartamentos turísticos han aumentado un 0,5 por ciento en noviembre, gracias al incremento de las estancias de los residentes con un avance del 4,5 por ciento frente al descenso del 0,3 por ciento de los no residentes.Las realizadas por no residentes en apartamentos turísticos representan el 84,1 por ciento del total.Reino Unido es el principal mercado emisor, con más de un millón de pernoctaciones y sin variación interanual.El siguiente mercado emisor es Alemania, con 536.479 pernoctaciones, un descenso del 1,7 por ciento.La estancia media ha bajado un 4,1 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, situándose en 6,5 pernoctaciones por viajero.El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) ha aumentado un 8,4 por ciento respecto a noviembre de 2016.La tarifa normal --touroperadores y agencias de viajes--, que tiene el mayor peso en la estructura de ponderaciones este mes (34,8%) baja un 3,1 por ciento.En noviembre, se han ocupado el 33,9 por ciento de las plazas ofertadas por apartamentos turísticos, un 3,1 por ciento menos que en el mismo mes de 2016.El grado de ocupación fue del 37,2 por ciento en fin de semana, lo que supone un descenso del 1,8 por ciento.En cuanto a los destinos, Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,6 millones de pernoctaciones y un descenso del 1,8 por ciento respecto a noviembre de 2016, alcanzando también la mayor ocupación con el 86,8 por ciento de los apartamentos ofertados.Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria es el destino preferido con 961.057 pernoctaciones, alcanzando también la mayor ocupación con el 90,2 por ciento de los apartamentos ofertados.Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en noviembre en apartamentos turísticos fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.Aumento del 9,3% en cámpings En cuanto a los campings, han registrado en noviembre un incremento del 8,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.Las de resientes crecen un 9,1 por ciento, mientras que las de no residentes aumentan un 8 por ciento.Durante el mes de noviembre se han ocupado el 35,8 por ciento de las parcelas ofertadas, un 5,7 por ciento más que en el mismo mes de 2016.El grado de ocupación por parcelas en fin de semana ha alcanzado el 37,2 por ciento, con un aumento anual del 2,4 por ciento.El 71,4 por ciento de las pernoctaciones en campings las realizan viajeros no residentes.Reino Unido ha sido el principal mercado emisor, con el 34,9 por ciento de las pernoctaciones de no residentes, un 8,2 por ciento más que en noviembre de 2016.El Índice de Precios de Campings (IPAC) ha aumentado un 0,1 por ciento en tasa anual.La tarifa 'bungalow', con el 34,8 por ciento en la estructura de ponderaciones, ha bajado un 3,1 por ciento respecto al mismo mes del año 2016.Por comunidades, la Comunidad Valenciana es el destino preferida en este segmento, con 514.816, un 10 por ciento más que en noviembre de 2016.La Rioja, con el 60,2 por ciento, alcanza el mayor grado de ocupación de las parcelas ofertadas.Por zonas turísticas, la Costa Brava ha sido el destino preferido, con 303.827 pernoctaciones.Alcanza también la mayor ocupación, del 76,5 por ciento de las parcelas ofertadas, mientras que los puntos turísticos con más pernoctaciones son Bernidorm, Cartagena y Marbella.Siguen al alza las casas rurales Por su parte, las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural ha presentado un aumento del 5,1 por ciento en noviembre, con un incremento del 12,8 por ciento de las realizadas por no residentes, frente al repunte del 3,3 por ciento de las de residentes en España.La ocupación ha sido del 10,9 por ciento de las plazas, lo que supone un crecimiento del 0,8 por ciento respecto a noviembre de 2016.El grado de ocupación en fin de semana fue del 27,9 por ciento, lo que supone una bajada anual del 0,3 por ciento.El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) ha registrado un aumento del 2,3 por ciento respecto a noviembre del año anterior.Por su parte, la tarifa de fin de semana, que tiene el mayor peso en la estructura de ponderaciones en septiembre (76,1% del total), subió un 2,3% en tasa anual.Por comunidades, Castilla y León es el destino preferido, con 94.356 pernoctaciones, un 2,8 por ciento más que en el mismo mes del año precedente. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 37,3 por ciento de las plazas ofertadas.Por zonas turísticas, Pirineos es el principal destino, con 23.276 pernoctaciones, y el Parque Nacional del Teide alcanza la mayor ocupación, del 44,6% de las plazas ofertadas.Los albergues, los que más crecen En cuanto a los albergues, las pernoctaciones han aumentado un 43,2 por ciento en noviembre.Las de residentes han subido un 45,2 por ciento y las de no residentes un 39,6 por ciento.Se han ocuparon el 20,6 por ciento de las plazas, un 32,3 por ciento más que en noviembre de 2016.El grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 27,9 por ciento, con un aumento del 7,8 por ciento.Por comunidades, Cataluña es el destino preferido, con 49.232 pernoctaciones, un 21,2 por ciento más que en noviembre de 2016.Canarias alcanza también el mayor grado de ocupación, con el 62,6 por ciento de las plazas ofertadas.

