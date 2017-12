© Victor Gill.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado que "se ha perdido el tiempo" en 2017 y ha confiado en que el próximo año 2018 sea el de la "acción".Para Monago, el año que está próximo a terminar ha sido un "año para olvidar cuanto antes" y para "coger fuerzas e intentar mejorarlo" en 2018, ya que ha sido "malo para los extremeños".Así, ha dicho que, a pesar de que la economía nacional crece, la región "pierde comba" porque la Junta de Extremadura "no acierta" con las medidas y no es debido a que el PP "no le ilumina el camino", ha asegurado.De la misma manera, y sobre los datos de crecimiento regional conocidos, el presidente de los 'populares" extremeños ha expuesto que Extremadura crece por debajo de la media y además se distancia de esa media.Por ello, Monago ha afeado que Extremadura no aprovecha el crecimiento nacional y la mejoría económica, aunque sí aprovecha el Ejecutivo para "echarle la culpa de los males propios siempre a alguien de fuera"."En Extremadura se ha perdido el tiempo en 2017, crecer por debajo de la media es una oportunidad perdida, no converger con la media es una oportunidad perdida", ha añadido, además de considerar un "contrasentido" que una comunidad que no ejecuta el presupuesto exija a los demás presupuestos."Espero que 2018 no sea el año del lamento nuevamente para la Junta de Extremadura sino que sea el año de la acción. Desde luego nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros mismos como para intentar que esta región mejore, si se dejan ayudar", ha indicado.No obstante, ha criticado que, si lo que ahora quiere la Junta es iniciar el camino "en esa alianza con Podemos", cree que el 2018 será "también un año perdido"Asimismo, y a preguntas de los medios, Monago ha asegurado que el "foco" en 2018 se tiene que poner en el empleo y, para activar el empleo, hacen falta activar palancas y cumplir en materia de infraestructuras, por ejemplo.José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones momentos antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Cáceres.

