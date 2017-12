Esta noticia ha sido leída 14 veces

Los propósitos de Año Nuevo para los colombianos se convierten en algo especial y algo por qué luchar. Las tradicionales 12 uvas, el recorrido a la manzana con la maleta de viaje, las prendas de diferentes colores para traer suerte al hogar, el arroz en las escaleras de la casa para traer abundancia, las lentejas en la billetera para traer riqueza, entre otras costumbres, harán parte también de los deseos de Waze para cada una de las familias en Colombia.Así mismo, nosotros en Waze tenemos nuestros propósitos para 2018 que tienen como finalidad la comodidad, seguridad e innovación para los wazers en el país:Compartir más información sobre cómo sacar provecho de Waze con el propósito de que los usuarios conozcan a profundidad la aplicación y sus diferentes innovaciones.Compartir casos de éxito de Connected Citizens Program - programa de intercambio de información entre Waze e instituciones de movilidad.Aumentar la cantidad de wazers en el país con el propósito de integrarlos en las diferentes estrategias que tiene la app para 2018.Crear más innovaciones que sean amigables y útiles para el usuario con el propósito de seguir siendo atractivos en el mercado colombiano.Ser el aliado número uno de los conductores en cada momento en que transite por las diferentes vías del país. Esto, con el objetivo de reducir el impacto del tráfico con el trabajo conjunto con conductores y entidades de gobierno.Continuar brindando innovaciones localizadas que sirvan a la comunidad de conductores colombianos, como la función de encendido de luces.Waze quiere ser el principal aliado de eventos importantes como por ejemplo la visita del Papa a Colombia, con el fin de ayudar a las ciudades y personas a tener una mejor movilidad en este tipo de acontecimientos.Ser más acertados a la hora de proyectar las mejores rutas para evitar el tráfico en las diferentes vías. Lo anterior, aumentando las predicciones de destinos frecuentes del usuario a través del análisis del comportamiento del mismo y gracias a las alertas que comparte la comunidad en cada uno de sus recorridos.Reforzar innovaciones de seguridad para proteger a conductores y pasajeros.Establecer mayores alianzas con entidades del Estado, transporte público privado, entre otros actores, de tal forma que el impacto de la app y sus innovaciones, sea mucho mayor.Seguir cultivando la integración de Waze con aplicaciones como Spotify, brindando una experiencia más amplia e interactiva con usuario. En este caso, el wazer puede disfrutar de Spotify, controlando la reproducción desde el navegador de Waze, así como estar en el reproductor de música, teniendo acceso a Waze.Continuar con el apoyo a los usuarios en el ahorro de gasolina, avisando las estaciones con el mejor servicio y precios cómodos.Lucha por los propósitos que te vas a plantear para 2018 y conviértete en el aliado de Waze en 2018 para que tus deseos en términos de movilidad, se hagan realidad.